Мінекономіки має намір збільшити фінансування «інвестнянь» у 2025 р. і представити до десятка нових

Міністерство економіки 2025 року має намір збільшити фінансування проєктів інвестиційних нянь і надати його десяткові нових проєктів, вважає заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

"Перші успішні угоди показують іншим інвесторам - і українським, і зарубіжним - що можна вкладати гроші в Україну вже зараз, не чекаючи закінчення війни", - констатував він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання про перші проєкти за програмою "інвестнянь" - "Астарта" і "Буковель", Телюпа наголосив, що ці об'єкти - приклад ефективної співпраці держави і великого бізнесу.

"Майже всі наші програми спрямовані на підтримку малого і середнього бізнесу, що логічно - великий бізнес ефективніший і має більше власних інвестиційних можливостей. Але держава готова підтримати й великі проєкти з інвестиціями від 12 мільйонів євро",- пояснив Телюпа.

За його словами, загалом на підтримку бізнесу за програмами Мінекономіки у 2024 році було виділено 40 млрд грн на рік, що є майже єдиними витратами на розвиток у бюджеті, які дають високий мультиплікативний ефект.

Як повідомлялося, 4 жовтня Кабмін схвалив укладення інвестдоговору з гірськолижним курортом "Буковель" і компанією "Аквапарк" про реалізацію інвестпроєкту зі значними інвестиціями "Аквапарк".

За даними Мінекономіки, завдяки реалізації проєкту буде створено щонайменше 82 робочих місця, а щомісячні податкові надходження до бюджету становитимуть 469,78 тис. грн.

Згідно з інформацією на сайті Bukovel Invest, аквапарк площею 18 тис. кв. м буде виконано в дизайн-концепції мультфільму "Мавка". Інфраструктура аквапарку включає 10 водних гірок, зону СПА з дев'ятьма саунами, фудкорти. За інформацією буковельського апарт-готелю Shelter, відкриття аквапарку очікується наприкінці 2024 року.

Того ж дня було схвалено підписання інвестиційного договору для отримання компенсації від держави за вкладення значних інвестицій з агропромисловим холдингом "Астарта" та його структурним підрозділом "Астарта Агро Протеїн" для створення заводу з переробки соєвого шроту продуктивністю 500 тонн/добу в Полтавській області. Агрохолдинг інвестує понад EUR76 млн у придбання обладнання та технологій і створить 110 нових робочих місць.