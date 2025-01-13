Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінекономіки має намір збільшити фінансування «інвестнянь» у 2025 р. і представити до десятка нових

 

Міністерство економіки 2025 року має намір збільшити фінансування проєктів інвестиційних нянь і надати його десяткові нових проєктів, вважає заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

"Перші успішні угоди показують іншим інвесторам - і українським, і зарубіжним - що можна вкладати гроші в Україну вже зараз, не чекаючи закінчення війни", - констатував він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання про перші проєкти за програмою "інвестнянь" - "Астарта" і "Буковель", Телюпа наголосив, що ці об'єкти - приклад ефективної співпраці держави і великого бізнесу.

"Майже всі наші програми спрямовані на підтримку малого і середнього бізнесу, що логічно - великий бізнес ефективніший і має більше власних інвестиційних можливостей. Але держава готова підтримати й великі проєкти з інвестиціями від 12 мільйонів євро",- пояснив Телюпа.

За його словами, загалом на підтримку бізнесу за програмами Мінекономіки у 2024 році було виділено 40 млрд грн на рік, що є майже єдиними витратами на розвиток у бюджеті, які дають високий мультиплікативний ефект.

Як повідомлялося, 4 жовтня Кабмін схвалив укладення інвестдоговору з гірськолижним курортом "Буковель" і компанією "Аквапарк" про реалізацію інвестпроєкту зі значними інвестиціями "Аквапарк".

За даними Мінекономіки, завдяки реалізації проєкту буде створено щонайменше 82 робочих місця, а щомісячні податкові надходження до бюджету становитимуть 469,78 тис. грн.

Згідно з інформацією на сайті Bukovel Invest, аквапарк площею 18 тис. кв. м буде виконано в дизайн-концепції мультфільму "Мавка". Інфраструктура аквапарку включає 10 водних гірок, зону СПА з дев'ятьма саунами, фудкорти. За інформацією буковельського апарт-готелю Shelter, відкриття аквапарку очікується наприкінці 2024 року.

Того ж дня було схвалено підписання інвестиційного договору для отримання компенсації від держави за вкладення значних інвестицій з агропромисловим холдингом "Астарта" та його структурним підрозділом "Астарта Агро Протеїн" для створення заводу з переробки соєвого шроту продуктивністю 500 тонн/добу в Полтавській області. Агрохолдинг інвестує понад EUR76 млн у придбання обладнання та технологій і створить 110 нових робочих місць.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2692
  0,0149
 0,04
EUR
 1
 43,1273
  0,4465
 1,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1514  0,02 0,05 42,9700  0,02 0,04
EUR 43,3833  0,13 0,29 44,2662  0,16 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2800  0,00 0,00 42,3050  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес