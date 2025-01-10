Інфляція в Україні у 2024 р. зросла до 12% - Держстат

Інфляція в Україні, що знизилася до 5,1% у 2023 році, після стрибка роком раніше до 26,6%, за підсумками 2024 року зросла до 12,0%, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

Згідно з її даними, зростання споживчих цін у країні в грудні 2024 року сповільнилося до 1,4% з 1,9% у листопаді, 1,8% у жовтні та 1,5% у вересні.

Статвідомство нагадало, що в грудні-2023 споживчі ціни зросли на 0,7%, тож у річному вимірі інфляція за підсумками грудня-2024 року збільшилась до 12% з 11,2% за підсумками листопада, 9,7% - за підсумками жовтня, 8,6% - за підсумками вересня.

Зазначається, що в грудні-2024 базова інфляція зросла до 1,3% з 1,2% у листопаді, повернувшись до рівня жовтня. З урахуванням того, що в грудні-2023 вона дорівнювала нулю, у річному вимірі базова інфляція за підсумками 2024 року зросла до 10,7% із 4,9% у 2023 році, тоді як у 2022-му вона становила 22,6%.

Національний банк України наприкінці жовтня погіршив прогноз інфляції на 2024 рік із 8,5% до 9,7%, на 2025 рік - із 6,6% до 6,9%.

Мінекономіки України прогнозувало інфляцію за підсумками 2024 року на рівні 9,5% і очікує її на такому ж рівні за підсумками 2025 року.

На споживчому ринку в грудні порівняно з листопадом минулого року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,8%. На 5,2-1% подорожчали олія, олія соняшникова, молоко і молочні продукти, овочі, продукти переробки зернових, хліб, яловичина, риба та продукти з риби, макаронні вироби, свинина. Водночас на 1,5% знизилися ціни на яйця.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 2%, зокрема на тютюнові вироби - на 2,7%, алкогольні напої - на 1,2%.

Одяг та взуття подешевшали на 3,9%, зокрема взуття - на 4%, одяг - на 3,9%.

За даними Держстату, у грудні-2024 зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,6% відбулося насамперед за рахунок підвищення цін на фармацевтичну продукцію на 1,8% та амбулаторні послуги на 1,6%.

Ціни на транспорт зросли на 0,5% переважно через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 2,1%.

Національний банк України наприкінці жовтня погіршив прогноз інфляції на 2024 рік із 8,5% до 9,7%, на 2025 рік - із 6,6% до 6,9%.

Мінекономіки України прогнозувало інфляцію за підсумками 2024 року на рівні 9,5% і очікує її на такому самому рівні за підсумками 2025 року.



Споживчі ціни в 2024 р., %*

Грудень 2024 до Січень–грудень 2024 до листопада 2024 грудня 2023 січня–грудня 2023 Споживчі ціни 1,4 12,0 6,5 Продукти харчування та безалкогольні напої 1,8 14,1 4,9 Продукти харчування 1,9 14,2 4,8 хліб і хлібопродукти 2,1 14,8 3,5 хліб 2,4 18,2 10,1 макаронні вироби 1,3 10,8 3,0 м’ясо та м’ясопродукти 0,9 3,1 3,0 риба та продукти з риби 1,6 12,1 7,1 молоко 4,2 18,8 11,0 сир і м’який сир 2,9 16,2 9,9 яйця -1,5 13,1 -17,6 масло 5,2 33,9 19,4 олія соняшникова 5,1 20,9 -6,2 фрукти 0,1 16,4 11,5 овочі 3,7 48,3 9,4 цукор 0,1 0,0 -7,6 Безалкогольні напої 0,7 13,2 7,6 Алкогольні напої, тютюнові вироби 2,0 13,2 9,1 Одяг і взуття -3,9 -4,3 -5,5 Одяг -3,9 -4,0 -5,6 Взуття -4,0 -5,2 -5,8

Продовження

Грудень 2024 до Січень–грудень 2024 до листопада 2024 грудня 2023 січня–грудня 2023 Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 0,1 18,9 16,4 Утримання та ремонт житла -0,4 3,9 3,7 Водопостачання 0,0 0,0 -0,1 Прибирання сміття 2,0 8,9 4,4 Каналізація 0,0 0,0 0,0 Послуги з управління багатоквартирними будинками 0,1 11,2 7,8 Електроенергія 0,0 63,6 65,4 Природний газ 0,0 0,0 0,0 Гаряча вода, опалення 0,0 0,0 0,0 Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 0,0 2,1 0,0 Охорона здоров’я 1,6 13,2 10,7 Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 1,7 13,9 10,7 Амбулаторні послуги 1,6 15,6 13,3 Транспорт 0,5 7,1 7,2 Паливо та мастила 0,0 4,8 9,8 Транспортні послуги 2,0 9,8 8,1 залізничний пасажирський транспорт -0,3 5,3 1,2 автодорожній пасажирський транспорт 2,1 10,0 8,6 Зв’язок 3,9 9,1 2,5 Відпочинок і культура 0,2 1,0 -1,3 Освіта 0,1 12,0 11,9 Ресторани та готелі 1,7 13,2 11,6 Різні товари та послуги 4,5 9,7 9,1

* Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.