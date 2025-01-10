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Інфляція в Україні у 2024 р. зросла до 12% - Держстат
15:54 10.01.2025 |
Інфляція в Україні, що знизилася до 5,1% у 2023 році, після стрибка роком раніше до 26,6%, за підсумками 2024 року зросла до 12,0%, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.
Згідно з її даними, зростання споживчих цін у країні в грудні 2024 року сповільнилося до 1,4% з 1,9% у листопаді, 1,8% у жовтні та 1,5% у вересні.
Статвідомство нагадало, що в грудні-2023 споживчі ціни зросли на 0,7%, тож у річному вимірі інфляція за підсумками грудня-2024 року збільшилась до 12% з 11,2% за підсумками листопада, 9,7% - за підсумками жовтня, 8,6% - за підсумками вересня.
Зазначається, що в грудні-2024 базова інфляція зросла до 1,3% з 1,2% у листопаді, повернувшись до рівня жовтня. З урахуванням того, що в грудні-2023 вона дорівнювала нулю, у річному вимірі базова інфляція за підсумками 2024 року зросла до 10,7% із 4,9% у 2023 році, тоді як у 2022-му вона становила 22,6%.
Національний банк України наприкінці жовтня погіршив прогноз інфляції на 2024 рік із 8,5% до 9,7%, на 2025 рік - із 6,6% до 6,9%.
Мінекономіки України прогнозувало інфляцію за підсумками 2024 року на рівні 9,5% і очікує її на такому ж рівні за підсумками 2025 року.
На споживчому ринку в грудні порівняно з листопадом минулого року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,8%. На 5,2-1% подорожчали олія, олія соняшникова, молоко і молочні продукти, овочі, продукти переробки зернових, хліб, яловичина, риба та продукти з риби, макаронні вироби, свинина. Водночас на 1,5% знизилися ціни на яйця.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 2%, зокрема на тютюнові вироби - на 2,7%, алкогольні напої - на 1,2%.
Одяг та взуття подешевшали на 3,9%, зокрема взуття - на 4%, одяг - на 3,9%.
За даними Держстату, у грудні-2024 зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,6% відбулося насамперед за рахунок підвищення цін на фармацевтичну продукцію на 1,8% та амбулаторні послуги на 1,6%.
Ціни на транспорт зросли на 0,5% переважно через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 2,1%.
Національний банк України наприкінці жовтня погіршив прогноз інфляції на 2024 рік із 8,5% до 9,7%, на 2025 рік - із 6,6% до 6,9%.
Мінекономіки України прогнозувало інфляцію за підсумками 2024 року на рівні 9,5% і очікує її на такому самому рівні за підсумками 2025 року.
Споживчі ціни в 2024 р., %*
|Грудень 2024 до
|Січень–грудень 2024 до
|листопада 2024
|грудня 2023
|січня–грудня 2023
|Споживчі ціни
|1,4
|12,0
|6,5
|Продукти харчування та безалкогольні напої
|1,8
|14,1
|4,9
|Продукти харчування
|1,9
|14,2
|4,8
|хліб і хлібопродукти
|2,1
|14,8
|3,5
|хліб
|2,4
|18,2
|10,1
|макаронні вироби
|1,3
|10,8
|3,0
|м’ясо та м’ясопродукти
|0,9
|3,1
|3,0
|риба та продукти з риби
|1,6
|12,1
|7,1
|молоко
|4,2
|18,8
|11,0
|сир і м’який сир
|2,9
|16,2
|9,9
|яйця
|-1,5
|13,1
|-17,6
|масло
|5,2
|33,9
|19,4
|олія соняшникова
|5,1
|20,9
|-6,2
|фрукти
|0,1
|16,4
|11,5
|овочі
|3,7
|48,3
|9,4
|цукор
|0,1
|0,0
|-7,6
|Безалкогольні напої
|0,7
|13,2
|7,6
|Алкогольні напої, тютюнові вироби
|2,0
|13,2
|9,1
|Одяг і взуття
|-3,9
|-4,3
|-5,5
|Одяг
|-3,9
|-4,0
|-5,6
|Взуття
|-4,0
|-5,2
|-5,8
Продовження
|Грудень 2024 до
|Січень–грудень 2024 до
|листопада 2024
|грудня 2023
|січня–грудня 2023
|Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива
|0,1
|18,9
|16,4
|Утримання та ремонт житла
|-0,4
|3,9
|3,7
|Водопостачання
|0,0
|0,0
|-0,1
|Прибирання сміття
|2,0
|8,9
|4,4
|Каналізація
|0,0
|0,0
|0,0
|Послуги з управління багатоквартирними будинками
|0,1
|11,2
|7,8
|Електроенергія
|0,0
|63,6
|65,4
|Природний газ
|0,0
|0,0
|0,0
|Гаряча вода, опалення
|0,0
|0,0
|0,0
|Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
|0,0
|2,1
|0,0
|Охорона здоров’я
|1,6
|13,2
|10,7
|Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання
|1,7
|13,9
|10,7
|Амбулаторні послуги
|1,6
|15,6
|13,3
|Транспорт
|0,5
|7,1
|7,2
|Паливо та мастила
|0,0
|4,8
|9,8
|Транспортні послуги
|2,0
|9,8
|8,1
|залізничний пасажирський транспорт
|-0,3
|5,3
|1,2
|автодорожній пасажирський транспорт
|2,1
|10,0
|8,6
|Зв’язок
|3,9
|9,1
|2,5
|Відпочинок і культура
|0,2
|1,0
|-1,3
|Освіта
|0,1
|12,0
|11,9
|Ресторани та готелі
|1,7
|13,2
|11,6
|Різні товари та послуги
|4,5
|9,7
|9,1
* Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
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