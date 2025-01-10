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Інфляція в Україні у 2024 р. зросла до 12% - Держстат

15:54 10.01.2025 |

Економіка

 

Інфляція в Україні, що знизилася до 5,1% у 2023 році, після стрибка роком раніше до 26,6%, за підсумками 2024 року зросла до 12,0%, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

Згідно з її даними, зростання споживчих цін у країні в грудні 2024 року сповільнилося до 1,4% з 1,9% у листопаді, 1,8% у жовтні та 1,5% у вересні.

Статвідомство нагадало, що в грудні-2023 споживчі ціни зросли на 0,7%, тож у річному вимірі інфляція за підсумками грудня-2024 року збільшилась до 12% з 11,2% за підсумками листопада, 9,7% - за підсумками жовтня, 8,6% - за підсумками вересня.

Зазначається, що в грудні-2024 базова інфляція зросла до 1,3% з 1,2% у листопаді, повернувшись до рівня жовтня. З урахуванням того, що в грудні-2023 вона дорівнювала нулю, у річному вимірі базова інфляція за підсумками 2024 року зросла до 10,7% із 4,9% у 2023 році, тоді як у 2022-му вона становила 22,6%.

Національний банк України наприкінці жовтня погіршив прогноз інфляції на 2024 рік із 8,5% до 9,7%, на 2025 рік - із 6,6% до 6,9%.

Мінекономіки України прогнозувало інфляцію за підсумками 2024 року на рівні 9,5% і очікує її на такому ж рівні за підсумками 2025 року.

На споживчому ринку в грудні порівняно з листопадом минулого року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,8%. На 5,2-1% подорожчали олія, олія соняшникова, молоко і молочні продукти, овочі, продукти переробки зернових, хліб, яловичина, риба та продукти з риби, макаронні вироби, свинина. Водночас на 1,5% знизилися ціни на яйця.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 2%, зокрема на тютюнові вироби - на 2,7%, алкогольні напої - на 1,2%.

Одяг та взуття подешевшали на 3,9%, зокрема взуття - на 4%, одяг - на 3,9%.

За даними Держстату, у грудні-2024 зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,6% відбулося насамперед за рахунок підвищення цін на фармацевтичну продукцію на 1,8% та амбулаторні послуги на 1,6%.

Ціни на транспорт зросли на 0,5% переважно через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 2,1%.

Національний банк України наприкінці жовтня погіршив прогноз інфляції на 2024 рік із 8,5% до 9,7%, на 2025 рік - із 6,6% до 6,9%.

Мінекономіки України прогнозувало інфляцію за підсумками 2024 року на рівні 9,5% і очікує її на такому самому рівні за підсумками 2025 року.


Споживчі ціни в 2024 р., %*

  Грудень 2024 до Січень–грудень 2024 до
листопада 2024 грудня 2023 січня–грудня 2023
Споживчі ціни1,412,06,5
Продукти харчування та безалкогольні напої1,814,14,9
Продукти харчування 1,9 14,2 4,8
хліб і хлібопродукти 2,1 14,8 3,5
хліб 2,4 18,2 10,1
макаронні вироби 1,3 10,8 3,0
м’ясо та м’ясопродукти 0,9 3,1 3,0
риба та продукти з риби 1,6 12,1 7,1
молоко 4,2 18,8 11,0
сир і м’який сир 2,9 16,2 9,9
яйця -1,5 13,1 -17,6
масло 5,2 33,9 19,4
олія соняшникова 5,1 20,9 -6,2
фрукти 0,1 16,4 11,5
овочі 3,7 48,3 9,4
цукор 0,1 0,0 -7,6
Безалкогольні напої 0,7 13,2 7,6
Алкогольні напої, тютюнові вироби2,013,29,1
Одяг і взуття-3,9-4,3-5,5
Одяг -3,9 -4,0 -5,6
Взуття -4,0 -5,2 -5,8

Продовження

  Грудень 2024 до Січень–грудень 2024 до
листопада 2024 грудня 2023 січня–грудня 2023
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива0,118,916,4
Утримання та ремонт житла -0,4 3,9 3,7
Водопостачання 0,0 0,0 -0,1
Прибирання сміття 2,0 8,9 4,4
Каналізація 0,0 0,0 0,0
Послуги з управління багатоквартирними будинками 0,1 11,2 7,8
Електроенергія 0,0 63,6 65,4
Природний газ 0,0 0,0 0,0
Гаряча вода, опалення 0,0 0,0 0,0
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла0,02,10,0
Охорона здоров’я1,613,210,7
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 1,7 13,9 10,7
Амбулаторні послуги 1,6 15,6 13,3
Транспорт0,57,17,2
Паливо та мастила 0,0 4,8 9,8
Транспортні послуги 2,0 9,8 8,1
залізничний пасажирський транспорт -0,3 5,3 1,2
автодорожній пасажирський транспорт 2,1 10,0 8,6
Зв’язок3,99,12,5
Відпочинок і культура0,21,0-1,3
Освіта0,112,011,9
Ресторани та готелі1,713,211,6
Різні товари та послуги4,59,79,1

* Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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