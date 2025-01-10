Мінекономіки у 2025 р. планує надати кредити в рамках програми «єОселя» 10 тис. сімей

Мінімальна кількість сімей, які беруть участь в іпотечній програмі "єОселя", у 2025 році становитиме 10 тис., що більше від результатів 2024 року на 17,6%, повідомив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"У 2024 році ми домоглися зростання кількості кредитів на 45% порівняно з попереднім роком. Звичайно, ми обмежені фінансовими ресурсами, тому працюємо зі Світовим банком і МВФ над оновленою довгостроковою стратегією компанії «Укрфінжитло» (ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» - ІФ-У)", - сказав він.

Телюпа додав, що з огляду на докапіталізацію "Укрфінжитла" коштом ОВДП на 20 млрд грн, міністерство планує, що програма працюватиме далі. Оскільки кредити на іпотеку видаються на 20 років, це також передбачає дію програми протягом усього терміну кредитування.

Заступник міністра також уточнив, що зараз міністерство працює над стабільністю програми, для зменшення постійних бюджетних вливань.

Він наголосив, що альтернативи програмі "єОселя" на ринку немає, і найближчі роки не можна очікувати іпотечної ставки нижче 15%. "Доки є високі ринкові ставки, програма має працювати і давати українцям можливість купувати житло - альтернативою буде лише відсутність іпотечного ринку взагалі. Але ми працюємо з Нацбанком над тим, щоб ринкові ставки банків поступово знижувалися. Тоді зможемо зосередити програму виключно на пріоритетних вразливих категоріях населення", - сказав заступник міністра.

Розповідаючи про результати програми, Телюпа повідомив, що за 2024 рік 8,5 тис. сімей отримали житло, а частка кредитів на первинному ринку зросла з 20% на початку року більш ніж до 50% до кінця року. Податкові надходження від забудовників у 2024 році зросли у 2,2 раза порівняно з аналогічним періодом 2023 року (1,6 млрд грн у першому півріччі 2024 року). Саме будівництво за підсумками січня-вересня 2024 року, зокрема завдяки програмі "єОселя", зросло на 23,8%.

Згідно з інформацією на сайті Мінекономіки, 2024 року банки-партнери акредитували 160 забудовників на стадії будівництва від 75 девелоперів. Загалом від початку дії програми до неї долучилися 95 забудовників, а майнові права можна придбати у 209 будинках. Також за час роботи "єОселі" 14,8 тис. сімей отримали пільгове кредитування на понад 24 млрд грн.

Державна програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних строком до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки та оборони, медпрацівники, педагоги, наукові співробітники.

З 1 серпня 2023 року подати заявку на участь у програмі під 7% можуть ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи (ВПО) і громадяни, які не мають власного житла понад нормативну площу.

У програмі беруть участь 10 банків-партнерів: державні Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, а також МТБ Банк, ТАСкомбанк, банк "Глобус", Sky Bank, банк "Кредит Дніпро" і BISBANK. Готове житло, вже введене в експлуатацію, можна обрати від будь-якого забудовника.