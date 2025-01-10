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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Мін'юст відновив роботу всіх основних сервісів ЄДР після кібератаки
Міністерство юстиції 10 січня відновило роботу всіх основних сервісів порталу ЄДР після масштабної кібератаки з боку РФ.
Про це повідомляється на сайті міністерства.
Зазначається, що на порталі знову доступні безкоштовний пошук інформації в реєстрі; формування витягів; отримання результатів адмінпослуг за кодом доступу; доступ державних органів до відомостей з реєстру через ідентифікатори доступу.
Нагадаємо:
19 грудня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина повідомила, що РФ здійснила кібератаку на державні реєстри, які перебувають у компетенції Мін'юсту. Іхню роботу тимчасово зупинено.
19 грудня представники влади запевняли, що реєстри будуть відновлені за два тижні.
30 грудня Міністерство юстиції України відновило роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів після кібератаки РФ.
4 січня У системі державних реєстрів Мін'юсту запрацював ДРАЦС: відновлено можливість реєструвати шлюби, народження та інші акти цивільного стану.
Міністерству юстиції в середу, 8 січня, вдалося відновити роботу свого вебсайту після кібератаки РФ.
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