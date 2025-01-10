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АНАЛІТИКА

Новий голова ДПС звільнив низку керівників у центральному апараті податкової

 

Новий голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко ухвалив низку кадрових змін у центральному апараті ДПС.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він звільнив директора Департаменту управління ризиками Марину Баряхтар, а також директора Департаменту контролю за підакцизними товарами Ігоря Чугуєва.

Крім того, він повідомив про звільнення керівників Одеського, Харківського, Дніпропетровського регіональних управлінь.

Нагадаємо:

31 грудня 2024 року Кабінет міністрів призначив ексочільника Київської ОВА Руслана Кравченка головою Державної податкової служби України.

Кравченко на першій нараді з керівниками територіальних управлінь поставив їм завдання виконувати плани з наповнення бюджету.

Він також назвав головним пріоритетом прозорість роботи й підтримку відповідального бізнесу, виділивши серед першочергових завдань для всієї служби припинення безпідставного віднесення суб'єктів господарювання до ризикових і блокування податкових накладних.
За матеріалами: Економічна правда
 

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