Україна збільшила виробництво чавуну, сталі та прокату у 2024 році

Україна виробила 7,58 млн тонн сталі у 2024 році, що на 21,6% більше, ніж у попередньому році. Дані опублікувало об'єднання підприємств "Укрметалургпром".

Виробництво чавуну зросло на 18,1% у річному вираженні - до 7,09 млн тонн.

Прокату вироблено 6,22 млн тонн (+15,8%).