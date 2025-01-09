Фінансові новини
- |
- 09.01.25
- |
- 23:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна збільшила виробництво чавуну, сталі та прокату у 2024 році
23:02 09.01.2025 |
За матеріалами:
ЛIГАБiзнесIнформ
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада ухвалила закон про регулювання підприємницької діяльності, який скасовує Господарський кодекс
|Німеччина надасть майже 50 керованих ракет для систем IRIS-T
|В Україну надійшли перші 10 БТР Lynx
|Україна отримає 30 тисяч безпілотників від Британії та союзників по НАТО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Іспанія поставить Україні десять електрогенераторів і готує нову програму гуманітарної допомоги для українських родин
|Україна збільшила виробництво чавуну, сталі та прокату у 2024 році
|Укргазвидобування за минулий рік сплатило ₴22,3 мільярда ренти
|Верховна Рада ухвалила закон про регулювання підприємницької діяльності, який скасовує Господарський кодекс
|Нафтокомпанії рф істотно скоротили 2024 року запуск нових свердловин
|Україна готова бронювати чоловіків, які повернуться з-за кордону працювати в ОПК - Чернишов
Бізнес
|Ринок кібербезпеки України виріс до $138 млн
|NVIDIA представила RTX 5090 за $1999, RTX 5080, 5070 Ti та 5070 за $549 з «продуктивністю 4090»
|Забагато цензури: Фейсбук та Інстаграм відмовляються від «упереджених» фактчекерів
|NVIDIA анонсувала сервіс хмарного геймінгу GeForce Now для Steam Deck
|Intel анонсувала процесори Core Ultra 200V/HX/H/U/S для ПК зі штучним інтелектом
|США внесли Tencent і постачальника акумуляторів для Tesla до чорного списку через їхні зв’язки з китайською армією
|Анонсовано новий стандарт HDMI 2.2 із пропускною здатністю 96 Гбіт/с та кабелем Ultra96