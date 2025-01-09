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Держборг України перевищив 90% ВВП, – Forbes
14:09 09.01.2025 |
Станом на кінець 2024 року державний борг України сягнув близько 7 трлн грн. Таким чином, відношення державного боргу до ВВП сягнуло 92%.
Про це повідомляють аналітики Forbes Ukraine.
Це сукупний державний борг, що окрім прямої заборгованості України також включає борги, гарантовані державою.
Зазначається, що в структурі державного боргу левова частина (96%) припадає на прямий борг держави, решта 4% - на борги, гарантовані державою. Для порівняння, у 2023 році державний борг становив 5,5 трлн грн, або 84% ВВП.
Збільшення державного боргу впродовж 2023 року відбувалося через значні зовнішні та внутрішні запозичення, потрібні для фінансування бюджету воєнного часу.
Ще одним суттєвим чинником зростання держборгу є послаблення курсу гривні до провідних валют світу, яке збільшує гривневий масштаб боргів у іноземній валюті.
Перед повномасштабним вторгненням у 2021 році розмір державного боргу становив 2,67 трлн грн, або 49% ВВП.
Як повідомлялося, державний та гарантований державою борг України станом на 30 листопада 2024 року становив 6,64 трлн грн, або $159,74 млрд. Станом на 31 жовтня державний та гарантований державою борг України становив 6,41 трлн грн, або $155,37 млрд.
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