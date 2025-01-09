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НАЗК у грудні виявила порушень у деклараціях на 438 мільйонів
13:43 09.01.2025 |
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за грудень 2024 року завершило 71 повну перевірку декларацій, відібраних за новим ризик-орієнтованим підходом. У 34 із них виявили недостовірні відомості на 438,5 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Зазначається, що до компетентних органів направлено 35 обґрунтованих висновків та складено 4 протоколи про адміністративні правопорушення.
Найбільше порушення виявили у колишнього заступника начальника відділу Закарпатської митниці. У його декларації за 2023 рік встановили недостовірних відомостей на понад 306,9 млн грн у декларації за 2023 рік.
Загалом за минулий рік НАЗК розпочало 1019 повних перевірок декларацій, з яких 715 завершено.
За їх результатами виявлено недостовірні відомості, ознаки незаконного збагачення чи необґрунтованості активів, а також порушення конфлікту інтересів у 358 деклараціях, тобто у кожній другій перевіреній декларації.
Для порівняння, за 2021 рік таких порушень встановлено у 27% завершених повних перевірках декларацій (із 1043 порушення встановлено у 282 деклараціях).
Наразі у 2024 році встановлено ознаки недостовірних відомостей на 3,8 млрд грн, ознаки необґрунтованості активів - на понад 47 млн грн, ознак незаконного збагачення на 192,1 млн грн.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомостей за результатами розгляду 184 обґрунтованих висновків, до суду скеровано 5 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях за ст. 366-2 КК України "Декларування недостовірної інформації".
До адміністративної відповідальності за матеріалами повних перевірок декларацій судами притягнуто 7 осіб, визнано винуватою у вчиненні правопорушення, але звільнено від відповідальності ще 1 особу.
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