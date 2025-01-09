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АНАЛІТИКА

НАЗК у грудні виявила порушень у деклараціях на 438 мільйонів

13:43 09.01.2025 |

Економіка

 

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за грудень 2024 року завершило 71 повну перевірку декларацій, відібраних за новим ризик-орієнтованим підходом. У 34 із них виявили недостовірні відомості на 438,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що до компетентних органів направлено 35 обґрунтованих висновків та складено 4 протоколи про адміністративні правопорушення.

Найбільше порушення виявили у колишнього заступника начальника відділу Закарпатської митниці. У його декларації за 2023 рік встановили недостовірних відомостей на понад 306,9 млн грн у декларації за 2023 рік.

Загалом за минулий рік НАЗК розпочало 1019 повних перевірок декларацій, з яких 715 завершено.

За їх результатами виявлено недостовірні відомості, ознаки незаконного збагачення чи необґрунтованості активів, а також порушення конфлікту інтересів у 358 деклараціях, тобто у кожній другій перевіреній декларації.

Для порівняння, за 2021 рік таких порушень встановлено у 27% завершених повних перевірках декларацій (із 1043 порушення встановлено у 282 деклараціях).

Наразі у 2024 році встановлено ознаки недостовірних відомостей на 3,8 млрд грн, ознаки необґрунтованості активів - на понад 47 млн грн, ознак незаконного збагачення на 192,1 млн грн.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомостей за результатами розгляду 184 обґрунтованих висновків, до суду скеровано 5 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях за ст. 366-2 КК України "Декларування недостовірної інформації".

До адміністративної відповідальності за матеріалами повних перевірок декларацій судами притягнуто 7 осіб, визнано винуватою у вчиненні правопорушення, але звільнено від відповідальності ще 1 особу.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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