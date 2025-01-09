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АНАЛІТИКА

Зеленський змінив керівника делегації для переговорів про продовження дії «транспортного безвізу» з ЄС

11:52 09.01.2025 |

Економіка

 

Президент Володимир Зеленський змінив склад делегації для участі у роботі Спільного комітету, створеного відповідно до Угоди між Україною та ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Відповідний указ №21/2025 від 8 січня оприлюднено на офіційному сайті голови держави.

Згідно із документом, керівником делегації призначено віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу замість його попередника Олександра Кубракова.

Також президент змінив персональний склад делегації.

Що відомо про "транспортний безвіз" із ЄС?

Як повідомлялося, з 11 липня 2024 року вантажні перевезення між Україною та Європейським Союзом мають здійснюватися згідно з правилами оновленої угоди про "транспортний безвіз", яка діятиме рік із можливістю автоматичної пролонгації до кінця 2025 року.

Вантажні автоперевезення з України до ЄС та з Євросоюзу в Україну і далі не потребуватимуть спеціальних дозволів. Однак оновлена угода передбачає також низку взаємних зобов'язань щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок.

Нагадаємо, Угода про лібералізацію вантажних автоперевезень (транспортний безвіз) вперше була підписана 29 червня 2022 року. Це дозволило вивозити український експорт через автомобільні пункти пропуски з країнами ЄС без затримок. У березні 2023 року угоду продовжили до 30 червня 2024 року, а згодом - ще на рік.

Польські перевізники вимагали фактичного скасування угоди про "транспортний безвіз" ЄС з Україною. Вони блокували українсько-польський кордон з листопада 2023 року по середину січня 2024 року. Для припинення блокади уряд Польщі пообіцяв запропонувати зміни до транспортної угоди між ЄС та Україною.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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