Фінансові новини
- |
- 09.01.25
- |
- 12:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський змінив керівника делегації для переговорів про продовження дії «транспортного безвізу» з ЄС
11:52 09.01.2025 |
Президент Володимир Зеленський змінив склад делегації для участі у роботі Спільного комітету, створеного відповідно до Угоди між Україною та ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом.
Відповідний указ №21/2025 від 8 січня оприлюднено на офіційному сайті голови держави.
Згідно із документом, керівником делегації призначено віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу замість його попередника Олександра Кубракова.
Також президент змінив персональний склад делегації.
Що відомо про "транспортний безвіз" із ЄС?
Як повідомлялося, з 11 липня 2024 року вантажні перевезення між Україною та Європейським Союзом мають здійснюватися згідно з правилами оновленої угоди про "транспортний безвіз", яка діятиме рік із можливістю автоматичної пролонгації до кінця 2025 року.
Вантажні автоперевезення з України до ЄС та з Євросоюзу в Україну і далі не потребуватимуть спеціальних дозволів. Однак оновлена угода передбачає також низку взаємних зобов'язань щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок.
Нагадаємо, Угода про лібералізацію вантажних автоперевезень (транспортний безвіз) вперше була підписана 29 червня 2022 року. Це дозволило вивозити український експорт через автомобільні пункти пропуски з країнами ЄС без затримок. У березні 2023 року угоду продовжили до 30 червня 2024 року, а згодом - ще на рік.
Польські перевізники вимагали фактичного скасування угоди про "транспортний безвіз" ЄС з Україною. Вони блокували українсько-польський кордон з листопада 2023 року по середину січня 2024 року. Для припинення блокади уряд Польщі пообіцяв запропонувати зміни до транспортної угоди між ЄС та Україною.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія розроблятиме для України новітній морський дрон
|Чи справді Трамп сказав про перемир'я за шість місяців
|На «Рамштайні» лідери «коаліцій спроможностей» окреслять плани підтримки України до 2027 року
|Трамп сподівається завершити війну РФ проти України протягом 6 місяців
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський змінив керівника делегації для переговорів про продовження дії «транспортного безвізу» з ЄС
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.01.25
|В Україні виготовляють комплектуючі для хорватських машин розмінування
|Ціни на нафту знижуються на тлі зростання запасів палива в США
|Контроль оборонних закупівель і міжнародної допомоги: Мінфін затвердив пріоритети для Держаудитслужби на 2025 рік
|Рада ухвалила за основу законопроєкт про використання гумдопомоги підприємствами
Бізнес
|Intel анонсувала процесори Core Ultra 200V/HX/H/U/S для ПК зі штучним інтелектом
|США внесли Tencent і постачальника акумуляторів для Tesla до чорного списку через їхні зв’язки з китайською армією
|Анонсовано новий стандарт HDMI 2.2 із пропускною здатністю 96 Гбіт/с та кабелем Ultra96
|AMD анонсувала Ryzen 9 9955HX3D з 3D V-Cache для ноутбуків та інші процесори Fire Range
|AMD анонсувала Ryzen 9 9950X3D та 9900X3D — нові процесори з 3D V-Cache
|Велика Британія обігнала Німеччину і стала найбільшим ринком електромобілів у Європі
|Intel представила процесори Core Ultra 200HX для ігрових ноутбуків наступного покоління на CES 2025