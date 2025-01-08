Фінансові новини
- |
- 08.01.25
- |
- 16:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Програма субсидій на оренду житла для переселенців запрацює з 29 січня
15:53 08.01.2025 |
В Україні з 29 січня цього року запускається програма субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Програма передбачає часткову компенсацію оплати оренди житла, допомагаючи тим, хто опинився в складних життєвих умовах.
Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.
Отримати субсидію зможуть переселенці, які проживають у Луганській, Донецькій, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях, якщо витрати на оренду перевищують 20% сумарного доходу сім'ї або особи.
Розмір субсидії визначається індивідуально з урахуванням:
рівня доходів родини;
кількості членів родини;
вартості оренди житла.
Для оформлення субсидії необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України чи Центру надання адміністративних послуг, а також надати офіційний договір оренди житла.
Субсидія на оренду житла не впливатиме на отримання субсидії на оплату комунальних послуг.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що для переселенців, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів, із середини січня 2025 року запрацює програма субсидій на орендоване житло.
Наприкінці жовтня Кабінет Міністрів погодив пропозицію Мінсоцполітики щодо реалізації впродовж двох років експериментального проєкту, який передбачає надання субсидії внутрішньо переміщеним особам на оплату вартості або частини вартості оренди житла у дев'яти областях.
За даними Мінреінтеграції, у травні статус внутрішньо переміщених осіб в Україні мали 4,6 млн людей. Утім, соціальні виплати після зміни правил отримують лише 1,5 млн із них.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|На «Рамштайні» лідери «коаліцій спроможностей» окреслять плани підтримки України до 2027 року
|Трамп сподівається завершити війну РФ проти України протягом 6 місяців
|Трамп каже, що «може зрозуміти почуття» Росії через прагнення України до НАТО
|Український пілот F-16 встановив історичний рекорд, збивши шість крилатих ракет за один виліт
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Акциз у дії: автогаз дорожчає на колонках
|Зеленський підписав закон про формування переліку терористичних організацій
|Програма субсидій на оренду житла для переселенців запрацює з 29 січня
|Німецький виробник будматеріалів Knauf будує новий завод в Україні
|Рада відновила обов'язкову звітність про викиди парникових газів. Це вимога для отримання коштів від ЄС
|Ціни на нафту підвищуються перед виходом даних про запаси в США, Brent торгується на рівні $77,2 за барель
|У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту російської нафти
Бізнес
|США внесли Tencent і постачальника акумуляторів для Tesla до чорного списку через їхні зв’язки з китайською армією
|Анонсовано новий стандарт HDMI 2.2 із пропускною здатністю 96 Гбіт/с та кабелем Ultra96
|AMD анонсувала Ryzen 9 9955HX3D з 3D V-Cache для ноутбуків та інші процесори Fire Range
|AMD анонсувала Ryzen 9 9950X3D та 9900X3D — нові процесори з 3D V-Cache
|Велика Британія обігнала Німеччину і стала найбільшим ринком електромобілів у Європі
|Intel представила процесори Core Ultra 200HX для ігрових ноутбуків наступного покоління на CES 2025
|Intel каже, що не закриватиме бізнес з виробництва відеокарт