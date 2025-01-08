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АНАЛІТИКА

В Україні з'являться екоіндустріальні парки

13:44 08.01.2025 |

Економіка, Право

 

Кабінет міністрів України ухвалив низку рішень, спрямованих на реалізацію політики "Зроблено в Україні", зокрема запровадження поняття "екоіндустріальний парк". Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Подаємо до Верховної Ради законопроєкт про запровадження поняття "екоіндустріальний парк". Це буде інноваційний формат промислових майданчиків, де бізнес використовуватиме альтернативні джерела енергії, раціонально підходитиме до управління відходами та оптимізує використання водних ресурсів", - повідомив Шмигаль.

За його словами, держава зі свого боку забезпечить підтримку таких парків у вигляді податкових пільг і фінансування будівництва інженерно-транспортної інфраструктури.

Одночасно уряд анонсував створення ще одного індустріального парку у Київській області. Як зазначив прем'єр, цей майданчик забезпечить 1500 нових робочих місць та залучить понад 1 млрд гривень інвестицій. Після запуску цього проєкту в Україні функціонуватиме вже 100 індустріальних парків.

Про додаткові деталі законопроєкту розповів у своєму Telegram-каналі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, законопроєкт передбачає вдосконалення функціонування індустріальних парків і запровадження моделі екоіндустріального парку. Основні зміни стосуються уточнення вимог до документів, процедур, прав і зобов'язань суб'єктів таких парків, а також їхніх відносин у процесі створення та функціонування.

Зокрема, законопроєкт:

→ уточнює термінологію, замінивши "індустріальний (промисловий) парк" на "індустріальний парк";

→ визначає поняття"екоіндустріальний парк" та "промисловий симбіоз у межах індустріального парку";

→ встановлює повноваження уповноваженого органу щодо визначення статусу екоіндустріального парку та процедури його позбавлення;

→ враховує пріоритет екологічної безпеки під час вибору території для екоіндустріальних парків;

→ уточнює види економічної діяльності, дозволеної або забороненої у межах парків;

→ скасовує обмеження щодо застосування закону "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" до ініціаторів створення, керівних компаній та учасників індустріальних парків.

Також на засіданні уряду було включено індустріальний парк "Миронівка" до Реєстру індустріальних (промислових) парків.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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