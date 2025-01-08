У грудні 2024 року в Україні сповільнилась економічна активність у вугільній та металургійній промисловості через дефіцит електроенергії та безпекову ситуацію.

Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України, січень 2025 року.

"У низці секторів (насамперед вугільній та металургійній промисловості) тривало сповільнення економічної активності. Водночас інвестиції в газо- та нафтовидобуток підтримували промисловість, а сезонні свята та розпродажі - торгівлю і окремі сектори послуг", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що металургійне виробництво знижувалось на тлі ускладнення ситуації з енергозабезпеченням та призупинення частини потужностей з видобутку коксівного вугілля на одному з найбільших вугільних підприємств.

Водночас у НБУ зазначили, що газовидобувні підприємства вводили нові потужності та нарощувались інвестиції в нафтовидобуток, а жвавий попит на добрива підтримував завантаження підприємств хімічної промисловості.

Як повідомлялося, 12 грудня 2024 року Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної групи сталеливарних і гірничодобувних підприємств, повідомила про тимчасове призупинення частки потужностей з видобутку коксівного вугілля на одному з найбільших в країні вугільних підприємств у селищі Піщане, розташованому поблизу Покровська (Донецька обл.) через загострення ситуації на фронті та посилення обстрілів.