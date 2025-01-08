Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні сповільнилась економічна активність у вугільній та металургійній промисловості

13:41 08.01.2025 |

Економіка

 

У грудні 2024 року в Україні сповільнилась економічна активність у вугільній та металургійній промисловості через дефіцит електроенергії та безпекову ситуацію.

Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України, січень 2025 року.

"У низці секторів (насамперед вугільній та металургійній промисловості) тривало сповільнення економічної активності. Водночас інвестиції в газо- та нафтовидобуток підтримували промисловість, а сезонні свята та розпродажі - торгівлю і окремі сектори послуг", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що металургійне виробництво знижувалось на тлі ускладнення ситуації з енергозабезпеченням та призупинення частини потужностей з видобутку коксівного вугілля на одному з найбільших вугільних підприємств.

Водночас у НБУ зазначили, що газовидобувні підприємства вводили нові потужності та нарощувались інвестиції в нафтовидобуток, а жвавий попит на добрива підтримував завантаження підприємств хімічної промисловості.

Як повідомлялося, 12 грудня 2024 року Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної групи сталеливарних і гірничодобувних підприємств, повідомила про тимчасове призупинення частки потужностей з видобутку коксівного вугілля на одному з найбільших в країні вугільних підприємств у селищі Піщане, розташованому поблизу Покровська (Донецька обл.) через загострення ситуації на фронті та посилення обстрілів.
За матеріалами: Укрінформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2361
  0,0064
 0,02
EUR
 1
 43,4272
  0,4495
 1,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0233  0,02 0,04 42,7500  0,02 0,04
EUR 43,6167  0,09 0,21 44,4246  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2250  0,02 0,04 42,2400  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес