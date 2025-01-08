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Земельні й лісові ділянки на оборонні цілі: уряд вніс зміни до кадастру
Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку ведення Державного земельного кадастру у частині процедури зміни цільового призначення земельних та лісових ділянок з віднесенням їх до земель оборони.
Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.
«Внесено зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру з метою приведення його у відповідність із вимогами Земельного кодексу України та ЗУ «Про Державний земельний кадастр» стосовно удосконалення процедури зміни цільового призначення особливо цінних земель, земельних лісових ділянок з віднесенням їх до земель оборони», - йдеться в повідомленні.
Змінами передбачено, що внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, у випадку, визначеному ч.12 ст. 20 Земельного кодексу України, здійснюється за заявою особи, яка подала заяву про зміну цільового призначення земельної ділянки, до якої додається документація із землеустрою, на підставі якої здійснюється зміна цільового призначення земельної ділянки.
Також встановлюється заборона на зміну цільового призначення земельних ділянок державної власності, які після набрання чинності ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізму забезпечення землями сил оборони» були віднесені до земель оборони внаслідок зміни цільового призначення земельних ділянок особливо цінних земель, земельних лісових ділянок.
Крім того, органам прокуратури та органам досудового розслідування постановою надається доступ до відомостей та документів Державного земельного кадастру, які створюються під час його ведення, та витягів з них.
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