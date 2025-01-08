«Земельний банк» торік провів торгів на ₴757 мільйонів

В Україні у жовтні - грудні 2024 року за проєктом «Земельний банк» відбулося 266 успішних аукціонів із передачі в суборенду державних сільськогосподарських земель на загальну суму 757 млн грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

"З жовтня по грудень 2024 року «Земельний банк» провів у системі Прозорро.Продажі 266 успішних аукціонів із передачі в суборенду державних сільськогосподарських земель. Загальна їх площа - 23 296 гектарів у 15 областях України. Сума всіх переможних ставок разом із ПДВ становила 757 млн грн", - ідеться у повідомленні.

За три місяці роботи «Земельний банк» уклав 175 договорів суборенди на земельні ділянки площею 10 847 га, а до бюджетів різних рівнів надійшло 343,7 млн грн з ПДВ. В середньому за кожен лот змагались 9 учасників, що призвело до зростання стартової вартості суборенди земель у 8,6 раза.

"Висока конкуренція на аукціонах є свідченням успішного старту «Земельного банку». Ми бачимо, що бізнес готовий інвестувати та діяти за зрозумілими правилами на ринкових умовах", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За даними міністерства, найбільша конкуренція на аукціонах спостерігалася у Вінницькій області (в середньому 22 учасники на лот) та Кіровоградській області (в середньому 11 учасників на лот). Середня вартість суборенди за гектар сягнула 27 106 грн, а в цих областях перевищила 33 тис. грн/га.

Рекордсменом стала ділянка у Черкаській області, де вартість суборенди досягла 47 077 грн/га.

Як повідомлялося, «Земельний банк» - це ініціатива Фонду державного майна України, спрямована на створення прозорого ринку суборенди державних сільськогосподарських земель. Її запроваджено за підтримки проєкту USAID/UKaid «Діяльність у рамках реформи державних підприємств України» (SOERA).

Перші онлайн-аукціони у межах проєкту «Земельний банк» стартували 1 жовтня 2024 року.