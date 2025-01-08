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Митники торік виявили порушень на понад 18 мільярдів. Це вдвічі більше, ніж роком раніше

12:07 08.01.2025 |

Економіка

 

Упродовж 2024 року митниці Державної митної служби виявили 9 409 порушень митних правил на суму 18 млрд грн.

Вартісний показник збільшився удвічі порівняно з аналогічним періодом 2023 року, повідомили у ДМС.

Зазначається, що у 3 095 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 567 млн грн. Зокрема:

* промислових товарів на суму 406 млн грн;
* транспортних засобів на суму понад 84 млн грн;
* продовольчих товарів на суму понад 70 млн грн;
* валюти на суму 7 млн грн.

Водночас у 2 680 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 86 млн грн, з яких стягнуто до бюджету 79 млн грн.

На розгляд до суду митницями передано 5 306 справ про порушення митних правил на суму понад 18 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 3,8 млрд грн.

Як повідомлялося, у 2023 році Державна митна служба виявила порушень митних правил на суму 8,9 млрд грн. Порівняно з 2022 роком вартісний показник збільшився у три рази.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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