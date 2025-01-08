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Попит на вантажівки в Україні за рік підстрибнув на 14%
09:57 08.01.2025 |
У 2024 році український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили майже 12,9 тис. нових машин, що на 14% більше, ніж у 2023 році.
Про це повідомляє асоціація Укравтопром.
Зокрема, у грудні на українському ринку було реалізовано 1354 таких авто, що на 24% більше, ніж у листопаді. Також реєстрації зросли на 17% у порівнянні з груднем 2023 року.
До десятки найпопулярніших марок ринку нових комерційних авто року увійшли:
* Renault - 3271 авто;
* Citroen - 1205;
* MAN - 993;
* Ford - 844;
* Scania - 761;
* Mercedes-Benz - 625;
* Peugeot - 614;
* Volkswagen - 554;
* Iveco - 545;
* Hyundai - 474.
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