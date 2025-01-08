Попит на вантажівки в Україні за рік підстрибнув на 14%

У 2024 році український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили майже 12,9 тис. нових машин, що на 14% більше, ніж у 2023 році.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зокрема, у грудні на українському ринку було реалізовано 1354 таких авто, що на 24% більше, ніж у листопаді. Також реєстрації зросли на 17% у порівнянні з груднем 2023 року.

До десятки найпопулярніших марок ринку нових комерційних авто року увійшли:

* Renault - 3271 авто;

* Citroen - 1205;

* MAN - 993;

* Ford - 844;

* Scania - 761;

* Mercedes-Benz - 625;

* Peugeot - 614;

* Volkswagen - 554;

* Iveco - 545;

* Hyundai - 474.