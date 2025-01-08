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АНАЛІТИКА

Новий голова податкової назвав першочергове завдання служби

23:21 07.01.2025 |

Економіка

 

Першочерговим завданням для податківців має стати припинення безпідставного блокування податкових накладних.

На цьому, як повідомляє пресслужба Державної податкової служби України, наголосив її голова Руслан Кравченко під час першої наради з керівниками територіальних управлінь, передає Укрінформ.

«Припинення безпідставного віднесення до ризикових і безпідставного блокування накладних - це наше з вами першочергове завдання. Щодо блокування - я розумію, система працює недосконало, тому будемо намагатись змінити, щоб було досконало", - запевнив Кравченко.

Очільник ДПС наголосив на важливості відкритого діалогу з підприємцями.

"Кожен працівник податкової має не лише пояснювати причини блокувань, але й допомагати бізнесу уникати помилок. Ми маємо не створювати проблеми, а допомагати їх вирішувати у рамках закону», - зазначив Кравченко.

Він зауважив, що виконання планів та наповнення бюджету має стати ключовою метою, із щомісячним підвищенням показників.

Як повідомлялося, на засіданні 31 грудня 2024 року Кабмін призначив колишнього очільника Київської ОВА Руслана Кравченка головою Державної податкової служби України.
 

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