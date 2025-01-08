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Дефіцит держбюджету України у 2024 році сягнув близько ₴1,77 трильйона

23:15 07.01.2025 |

Економіка

 

Дефіцит державного бюджету України у грудні 2024 року істотно розширився через надолуження видатків, а за підсумками року становив близько 1,771 трлн грн.

Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України, січень 2025 року, передає Укрінформ.

"Річний дефіцит, за оцінками НБУ, перевищив показник 2023 року (близько 1771 млрд грн), хоча і був дещо меншим, ніж затверджений у Законі (1846 млрд грн)", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки рекордним обсягам міжнародної допомоги, отриманої у грудні, вдалося не лише надолужити фінансування видатків державного бюджету, але й створити запас ліквідності на початок 2025 року.

Що стосується видатків, то в грудні вони історично були найбільшими, а темпи їх зростання залишилися суттєвими (близько 25% р/р). Водночас за підсумками року видатки зросли досить стримано (близько 12% р/р).

Основними напрямами видатків залишалися сфери оборони й безпеки та соціальні програми. Також у грудні тривало нарощування капітальних видатків, що зумовлено насамперед військовими потребами та виконанням ремонтних робіт, а також компенсацією громадянам за пошкоджене майно.

Як повідомлялося, дефіцит держбюджету України за 2023 рік сягнув 1,33 трлн грн, що на 418,9 млрд грн більше, ніж 2022 року.
 

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