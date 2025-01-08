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Понад 11 мільйонів українців подали заявки на отримання «тисячі Зеленського»
18:26 07.01.2025 |
Станом на 7 січня понад 11 мільйонів українців подали заявки на одноразову виплату в 1000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка".
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду
За його словами, понад 8 млн українців уже отримали цю підтримку.
Крім того, очільник уряду нагадав, що в січні цього року почнеться виплата вчительської доплати.
"Кожен учитель щомісячно буде додатково отримувати 1000 грн "на руки" до своєї зарплати, а з вересня ця сума складе вже 2000 грн", - уточнив він.
Водночас Шмигаль розповів про реалізацію ініціативи "єКнига", у межах якої 18-річні українці отримають 908 грн на книги. На сьогодні у програмі зареєструвалося понад 56 тис. людей.
"Так само цього місяця почне працювати ще одна програма Зимової підтримки - прийом заявок на субсидію для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб. Це допоможе тисячам наших громадян у цей непростий час", - додав прем'єр.
Як отримати 1000 гривень з держбюджету?
22 листопада Кабмін затвердив умови програми "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 грн кожному громадянину, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.
Оформити виплату можна через застосунок "Дія" або "Укрпошту", а витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, медичних чи освітніх послуг, транспорт, мобільний зв'язок та страхування. Крім того, ці кошти можна буде задонатити на Збройні Сили України або купити військові облігації. Готівку з картки зняти не можна.
Прийом заявок на отримання допомоги розпочався на початку грудня, а витратити кошти можна буде до кінця 2025 року. Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через "Дію".
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