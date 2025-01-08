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АНАЛІТИКА

У 2024 році українці закрили рекордну за 5 років кількість ФОПів. Але відкрили більше

16:57 07.01.2025 |

Економіка

У 2024 році українці закрили рекордну за 5 років кількість ФОПів. Але відкрили більше

 

У 2024 році українці закрили майже 210 тисяч фізичних осіб підприємців (ФОП) - це рекордний показник за останні п'ять років.

Порівняно із 2023 роком, кількість закритих ФОПів торік зросла на 32%, свідчать підрахунки аналітичної платформи YouControl.Market.

Разом із цим, у 2024 році відкрили більше ФОПів, ніж закрили. Хоча, кількість нових бізнесів і зменшилася на 5%, порівняно з 2023 роком. Жінки зареєстрували понад 61% нових бізнесів, однак чоловіки закривали ФОПи частіше (51%).

У 2024 році українці закрили рекордну за 5 років кількість ФОПів. Але відкрили більше

 

Найбільше у 2024 році закрилося ФОПів у сфері роздрібної торгівлі (понад 65 тис.) та ІТ (майже 39 тис.). При цьому кількість закритих ІТ-фопів зросла на 29%, порівняно із попереднім роком, і була вдвічі більшою, ніж у 2021 році.

У 2024 році українці закрили рекордну за 5 років кількість ФОПів. Але відкрили більше

 

Найчастіше ФОПи торік закривали у жовтні - понад 23,7 тис., у грудні цей показник склав понад 22 тис. Найбільше підприємців припинили діяльність 30 вересня (2,9 тис. закриттів за день), напередодні очікуваного підвищення податків (запровадження військового збору) для ФОП.

Фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк зазначає, що на динаміку закриття бізнесу фізичними особами могли вплинути і інші фактори.

"По-перше, продовжився тренд на реалізацію відкладеного під час першого року повномасштабної війни попиту щодо закриття, та реєстрації ФОП. Міграційні та мобілізаційні процеси лише посилили цей тренд на закриття бізнесу. По-друге, на зростання кількості закриттів впливала економічна політика та комунікації регуляторів у сфері змін до податкового законодавства, а найголовніше, що з 1 січня 2025 року для ФОП сплата ЄСВ тепер обов'язкова", - пояснює Корнилюк.

Як повідомлялося, із 1 січня 2025 року в Україні запроваджується військовий збір для ФОПів.

Для ФОПів першої, другої та четвертої груп cтавка військового збору становить 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на початок 2025 року (8000 грн). Відповідно, військовий збір буде розраховуватися на основі цієї суми, тобто становитиме 800 грн на місяць.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи та ФОПи) почнуть сплачувати військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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