Частка повітряних тривог у робочому часі ТЦ України зросла до 11,4% у 2024 р. - УРТЦ

Частка повітряних тривог у робочому часі торговельних центрів (ТЦ) України у 2024 році становила 11,4%, або 30276 годин, тоді як у 2023 році вона становила 7,6%, або 16827 годин, а у 2022-му - 8,3%, або 14085 годин.

Згідно з повідомленням Української ради торговельних центрів (УРТЦ), п'ятірка регіонів із найбільшою часткою повітряних тривог під час роботи ТЦ за грудень є такою: Сумська (45,7%), Донецька (41,7%), Харківська (29,2%), Полтавська (22,4%) і Чернігівська (21,1%) області.

За підсумками року найбільше тривог було в Донецькій області (52,1%), до п'ятірки входять також Харківська (43,9%), Сумська (32,2%), Запорізька (22,8%) і Дніпропетровська (19,6%) області.

У середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги 2024 року становив 40,7 робочих днів, від початку повномасштабного вторгнення - 96,2 робочих дня.