Фінансові новини
- |
- 07.01.25
- |
- 15:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Частка повітряних тривог у робочому часі ТЦ України зросла до 11,4% у 2024 р. - УРТЦ
14:51 07.01.2025 |
Частка повітряних тривог у робочому часі торговельних центрів (ТЦ) України у 2024 році становила 11,4%, або 30276 годин, тоді як у 2023 році вона становила 7,6%, або 16827 годин, а у 2022-му - 8,3%, або 14085 годин.
Згідно з повідомленням Української ради торговельних центрів (УРТЦ), п'ятірка регіонів із найбільшою часткою повітряних тривог під час роботи ТЦ за грудень є такою: Сумська (45,7%), Донецька (41,7%), Харківська (29,2%), Полтавська (22,4%) і Чернігівська (21,1%) області.
За підсумками року найбільше тривог було в Донецькій області (52,1%), до п'ятірки входять також Харківська (43,9%), Сумська (32,2%), Запорізька (22,8%) і Дніпропетровська (19,6%) області.
У середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги 2024 року становив 40,7 робочих днів, від початку повномасштабного вторгнення - 96,2 робочих дня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Український пілот F-16 встановив історичний рекорд, збивши шість крилатих ракет за один виліт
ТОП-НОВИНИ
|КМІС: 52% опитаних українців довіряють Зеленському, 39% - не довіряють, рівень довіри знижується
|Керівника Держмитслужби підозрюють у недекларуванні будинку на $100 тис. - НАБУ
|Від поразки Путіна до альянсу США та Китаю: «чорні лебеді» 2025 року за версією Politico
|Президент Австрії доручив сформувати уряд лідеру проросійської Партії свободи
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Частка повітряних тривог у робочому часі ТЦ України зросла до 11,4% у 2024 р. - УРТЦ
|НБУ пояснив зростання курсу долара
|НБУ оцінив рівень інфляції в Україні та назвав причини зростання цін
|Кабмін погодив створення індустріального парку «Миронівка» в Київській області
|До Дія.City у 2024 році приєдналося 880 нових резидентів
|Гетманцев: Надходження від «податку на Google» учетверо перевищили очікування
Бізнес
|Ринок нових авто в Україні диверсифікується: бензин здає позиції дизелю, гібридам і EV
|Конкурент Dolby Atmos та DTS:X: Google та Samsung розробили нову технологію 3D-аудіо
|Яких технологічних новацій чекати у 2025 році
|Apple виплатить 95 мільйонів доларів через випадкові записи розмов Siri та передачу даних рекламодавцям
|Популярність Windows 10 зросла під кінець 2024 року, навіть попри завершення підтримки через 10 місяців
|Річні продажі електромобілів Tesla впали вперше за понад 10 років
|Прогноз S&P Global Mobility на 2025 рік: світові продажі електромобілів зростуть на 30%