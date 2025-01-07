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НБУ оцінив рівень інфляції в Україні та назвав причини зростання цін
13:26 07.01.2025 |
Споживча інфляція стрімко пришвидшилася до 11,2% р/р у листопаді 2024 року та перевищила траєкторію прогнозу Національного банку України. За оцінками НБУ, інфляція зросла також у грудні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (січень 2025 року).
НБУ не наводить цифри зростання цін, але згідно з оприлюдненим графіком, річна інфляція досягла 12%. Держстат оприлюднить офіційну інформацію 10 січня.
Як зазначають в НБУ, основним чинником зростання цін залишалася продовольча інфляція. Тривало й пришвидшення адміністративної інфляції.
Фундаментальний інфляційний тиск також посилився. Базова інфляція зросла до 9.3% р/р у листопаді внаслідок швидкого подорожчання оброблених продуктів харчування, подальшого зростання витрат бізнесу на енергозабезпечення й оплату праці, а також ефектів перенесення девальвації в попередні періоди на ціни, йдеться у звіті.
"З огляду на досягнення фактичною інфляцією двознакового рівня увага населення до інфляційних процесів підвищилася, а інфляційні очікування домогосподарств у грудні суттєво погіршилися", - додали в НБУ.
Ціни в Україні
За даними центробанку, у листопаді продовольча інфляція надалі стрімко пришвидшувалася через меншу пропозицію окремих сільгоспкультур, а також тваринницької продукції, що зумовило зростання цін як на сирі продукти харчування, так і через вторинні ефекти (унаслідок подорожчання продовольчої сировини) на оброблені продукти харчування.
Ціни на непродовольчі товари також пришвидшили зростання, передусім під впливом курсового чинника. Це, ймовірно, вплинуло й на сповільнення зниження цін на одяг і взуття, зазначили в НБУ. Дещо швидше дорожчали фінансові послуги та послуги зв'язку, освіти, культури та відпочинку, ресторанів та готелів, особистого догляду з огляду на збільшення виробничих витрат.
Зростання цін на пальне в річному вимірі в листопаді стрімко сповільнилося. Це насамперед пов'язано із низхідною динамікою світових цін на нафту й збереженням стриманого попиту, вважають в НБУ.
Стрімкіше дорожчали алкогольні й тютюнові вироби, у тому числі під впливом курсових ефектів у попередні місяці та боротьби з тіньовою продукцією. Крім того, очікуване підвищення з 1 січня 2025 року акцизів на тютюнові вироби також могло мотивувати виробників та імпортерів завчасно підняти ціни, йдеться у звіті.
Пришвидшилося зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари й обладнання. Як і раніше, адміністративну інфляцію стримував мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги для населення, додали в НБУ.
Нагадаємо, за даними Держстату, споживчі ціни в Україні у листопаді 2024 року зросли на 1,9%. Річна інфляція прискорилася до 11,2%. Вище річна інфляція була лише у липні 2023 року - 11,3%.
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