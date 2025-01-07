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Кабмін погодив створення індустріального парку «Миронівка» в Київській області

13:16 07.01.2025 |

Економіка

 

Уряд України включив до Реєстру індустріальних (промислових) парків ІП "Миронівка", повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі.

Зі свого боку на засіданні уряду в середу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що парк створить 1,5 тис. робочих місць і залучить понад мільярд грн інвестицій.

"Таким чином, в Україні працюватиме вже 100 індустріальних парків", - повідомив Шмигаль.

Як повідомлялося, учасники зареєстрованих ІП отримують низку податкових і митних стимулів, зокрема звільнення від імпортного ПДВ і мита на обладнання (за умови відсутності аналогів, вироблених в Україні, використання його винятково на території ІП і неможливості передання в оренду).

Також передбачено, звільнення від податку на прибуток на 10 років (при використанні вивільнених коштів на розвиток підприємства).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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