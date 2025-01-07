До Дія.City у 2024 році приєдналося 880 нових резидентів

До спеціального податкового режиму для IT-галузі "Дія.City" в 2024 році приєдналося 880 нових резидентів, що у 2,4 раза більше, ніж у 2023 році.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Зокрема, приєдналися такі світові технологічні гіганти, як Grammarly, Rakuten Viber, Petcube, Intellias, Netpeak та ще багато інших компаній.

Окрім того, минулого року запрацювала платформа технологічних компаній CodeUA, яка допомагає іноземним клієнтам знайти українських підрядників. Наразі на ній вже зареєструвалися 638 українських компаній та понад 100 іноземних клієнтів.

Також торік у "Дії" запрацювала програма е-резидентства для іноземців, на якій представники бізнесу з інших країн можуть зареєструвати в Україні компанію і сплачувати податки до українського бюджету.

"На наступний рік планів ще більше, розвиток цифрової економіки - один із пріоритетів. Це шлях до зростання ВВП, зміцнення економіки та армії", - наголосив Федоров.



