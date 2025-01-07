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АНАЛІТИКА

Гетманцев: Надходження від «податку на Google» учетверо перевищили очікування

12:00 07.01.2025 |

Економіка

 

У 2024 році компанії-нерезиденти, які надають українцям цифрові послуги, виконали зобов'язань зі сплати ПДВ ("податок на Google") на 11,2 млрд грн ($260 млн), що учетверо перевищило очікування. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Передбачення та прогнози, що він не запрацює в Україні, нерезиденти не будуть реєструватися та вийдуть із ринку України, не справдились", - зазначив Гетманцев.

Він додав, що надходження від "податку на Google" зростають із року в рік.

Так, у 2022 році надходження становили 4,3 млрд грн, у 2023 році - 8 млрд грн, а у 2024 році - 11,2 млрд грн, що майже вчетверо перевищує суму, яку розраховували отримати за результатами ухвалення закону.

"Очікуємо, що наступні ініціативи з імплементації директив DAC 7, ATAD I та ATAD II матимуть такий же успіх, як і "податок на Google", - резюмував Гетманцев.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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