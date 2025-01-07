Товарообіг України за рік перевищив $112 мільярдів. Найбільше імпортували з Китаю та Польщі

За підсумками 2024 року товарообіг України склав $112,3 млрд. Зокрема імпортували товарів на суму $70,7 млрд, а експортували - на $41,6 млрд.

Як повідомили у Державній митній службі, загалом товарообіг зріс на 13% у порівнянні з 2023 роком.

Найбільше товарів імпортували з Китаю - $14,4 млрд, Польщі - $7 млрд і Німеччини - $5,4 млрд.

Водночас експортували з України найбільше до Польщі - на $4,7 млрд, Іспанії - на $2,9 млр та Німеччини - на $2,8 млрд.

У загальних обсягах ввезених у 2024 році товарів 65% склали такі категорії товарів:

* машини, устаткування та транспорт - $25 млрд;

* продукція хімічної промисловості - $11,7 млрд;

* паливно-енергетичні - $8,9 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

* продовольчі товари - $24,6 млрд;

* метали та вироби з них - $4,4 млрд;

* машини, устаткування та транспорт - $3,5 млрд.

За 2024 рік при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 311,3 млн грн.

Нагадаємо, у 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд. Зокрема, в Україну імпортували товарів на $63,5 млрд, а експортували - на $36 млрд.