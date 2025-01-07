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Реальні зарплати українців перевищили довоєнні, в айтівців - майже на 50%
10:23 07.01.2025 |
Реальні зарплати українців (з урахуванням інфляції) у ІІІ кварталі 2024 року перевищили довоєнний рівень на 7,2%. У ІТ-спеціалістів вони зросли більш ніж на 45%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (січень 2025 року).
Як зазначається у звіті, зарплати надалі зростають високими темпами через дефіцит працівників. За даними Державної служби статистики, у ІІІ кварталі 2024 року номінальні зарплати зросли на 22,3% р/р, а реальні - на 14,2% р/р (за розрахунками НБУ згідно з даними Держстату).
За розрахунками НБУ, у більшості видів економічної діяльності (за винятком освіти та мистецтва), реальні зарплати є вищими, аніж у ІІІ кварталі 2021 року (до повномасштабного вторгнення).
За відсутності офіційних даних Держстату НБУ оцінював доходи за такими показниками, як середня пенсія, середня зарплата для нарахування пенсії від Пенсійного фонду України, єдиний соціальний внесок (ЄСВ) загальний, ЄСВ приватного сектору, податок на доходи приватних осіб (ПДФО).
Згідно з непрямими показниками, зростання зарплат тривало й у IV кварталі 2024 року, повідомили в НБУ.
Зарплати в Україні
Нагадаємо, середня зарплата штатних працівників в Україні зросла за січень-вересень 2024 року на 22,2% до 20 592 гривень. Найвища заробітна плата у сфері "Інформація та телекомунікації", де вона зросла на 37,7% до 50 752 гривень.
Відзначимо, інфляція в Україні суттєво прискорилася та вже перевищила 10%. Це призводить до уповільнення темпів зростання реальних доходів українців. Зокрема, реальні доходи пенсіонерів фактично припинили зростання у 2024 році.
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