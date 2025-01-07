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Джиммі Дін
Програма «Доступні ліки» розширилася до 641 торгової назви - НСЗУ
Програма реімбурсації вартості ліків «Доступні ліки» з 1 січня 2025 року розширилася на 52 препарати - до 641 торгової назви.
Як повідомила Національна служба здоров'я України (НСЗУ), зокрема, у додатковому переліку 52-х нових препаратів є ліки для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань (комбінації), лікування болю і надання паліативної допомоги, для лікування хвороб ендокринної системи, метаболічних, автоімунних і запальних захворювань, для лікування глаукоми та мігрені.
Як повідомлялося, бюджет програми реімбурсації «Доступні ліки» в рамках Програми медгарантій 2025 року становитиме 6,6 млрд грн.
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