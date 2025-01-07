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АНАЛІТИКА

В Україні за рік зріс попит на вживані авто: найпопулярніші моделі 2024

09:39 07.01.2025 |

Економіка

 

За 12 місяців 2024 року українці придбали понад 222,1 тис. вживаних авто, ввезених з-за кордону. Це на 4% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що це понад ¾ від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк.

Середній вік вживаних авто, які у минулому році перейшли на українську реєстрацію, становив 9 років.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 47%.

Далі йдуть: дизельні - 25%; електромобілі - 18%; авто з ГБО та гібриди - по 5%.

Лідером серед ввезених вживаних авто залишається Volkswagen Golf.

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей увійшли:

* VOLKSWAGEN Golf - 12164 од.;
* RENAULT Megane - 9608 од.;
* SKODA Octavia - 8083 од.;
* VOLKSWAGEN Passat - 6570 од.;
* VOLKSWAGEN Tiguan - 5988 од.;
* NISSAN Leaf - 5511 од.;
* AUDI Q5 - 5316 од.;
* NISSAN Rogue - 4950 од.;
* TESLA Model 3 - 4639 од.;
* MAZDA CX5 - 3851 од.
За матеріалами: Економічна правда
 

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