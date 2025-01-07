Депутати пропонують для функціонування системи страхування воєнних ризиків створити Держагентство

Для забезпечення функціонування системи страхування воєнних ризиків Кабінет міністрів України утворить Державне агентство, що здійснюватиме їх страхування та перестрахування.

Таку норму закріплено в законопроєкті №12372 "Про систему страхування воєнних ризиків", зареєстрованому у Верховній Раді 30 грудня 2024 року, автором якого виступає група народних депутатів.

Згідно з документом, Державне агентство створюється у формі акціонерного товариства, що здійснює діяльність на комерційній основі. Його засновниками є держава в особі Кабінету міністрів України - щонайменше 50%+1 акція, а також можуть бути міжнародні фінансові організації, набуття або збільшення суттєвої частки яких здійснюється за попереднім погодженням Національним банком України в установленому ним порядку.

Органами управління Держагентства є: загальні збори акціонерів, наглядова рада, правління. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами акціонерів, але не може становити менше ніж п'ять членів, включно з незалежними членами наглядової ради.

До складу наглядової ради можуть входити представники міжнародних фінансових організацій. Її склад формується строком на чотири роки. Одна й та сама особа не може бути членом наглядової ради понад два терміни.

До компетенції наглядової ради, зокрема, належить узгодження і контроль за виконанням фінансового плану, зокрема за фінансуванням виконання функцій з управління ризиками, контроль за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішній аудит, забезпечення функціонування комплексної та адекватної системи внутрішнього контролю, узгодження організаційної структури Держагентства, затвердження переліку авторизованих страховиків у системі страхування воєнних ризиків, затвердження переліку страхових посередників, які укладають договори страхування.

Кількісний склад правління встановлює наглядова рада, але не може бути меншим за трьох осіб. До складу правління входять голова, його заступники та члени правління, яких обирає наглядова рада. Правління здійснює управління поточною діяльністю Держагентства.

Згідно із законопроєктом, учасниками системи страхування воєнних ризиків є страхувальники, авторизовані страховики, а також страхові посередники та страховики, які мають право провадити діяльність з надання посередницьких послуг, перестраховики-нерезиденти, Державне агентство.

Також пропонується запровадження трирівневого страхування воєнних ризиків. На першому рівні системи, якщо порядком страхування воєнних ризиків не встановлено інше, зобов'язання за договором страхування в межах лімітів власного утримання несе авторизований страховик, який передає в перестрахування Державному агентству зобов'язання за договором страхування, що перевищують ліміт його власного утримання.

На другому рівні системи страхування воєнних ризиків Державне агентство залежно від умов участі авторизованих страховиків, перестраховиків-нерезидентів у системі страхування воєнних ризиків та лімітів їхнього власного утримання несе зобов'язання за договором страхування, укладеним через страхових посередників від імені Держагентства, у межах лімітів власного утримання, передає у вихідне перестрахування (цесію, ретроцесію) воєнні ризики за договорами страхування (перестрахування).

На третьому рівні системи страхування воєнних ризиків перестраховики-нерезиденти несуть відповідальність за договором перестрахування в межах лімітів власного утримання, визначених порядком страхування воєнних ризиків та договором перестрахування.