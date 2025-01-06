Накопичений українцями нацкешбек у грудні зріс на 70% - Мінекономіки

Обсяг накопичених коштів у рамках програми "Національний кешбек" досяг 436 млн грн, що на 180 млн грн, або 70% більше, ніж у листопаді, повідомляє Міністерство економіки України на сайті в понеділок.

"Програма «Національний кешбек» демонструє стабільну динаміку зростання. У грудні українці накопичили 436 млн грн кешбеку, що майже на 50 мільйонів більше, ніж держава виплатила кешбеку за попередні три місяці разом узятих. Ми бачимо, що дедалі більше людей старшого віку долучаються до програми, що свідчить про її зручність і доступність для всіх громадян", - наводяться в повідомленні слова першої віцепрем'єрки - міністерки економіки України Юлії Свириденко.

У відомстві наголосили, що виплата кешбеку за грудень і січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року, оскільки це пов'язано з особливостями бюджетного процесу.

Зазначається, що наразі активними користувачами програми є 4,5 млн громадян - вони вже активували в застосунку "Ді"» картки для майбутніх виплат кешбеку.

Найактивнішими залишаються молоді люди до 45 років. Частка таких учасників на кінець грудня становила 57,4%. Користувачів середнього віку (від 45 до 60 років) - 22,4%, старшого віку (60+) - 20,2%. Серед них 62,3% - жінки, 37,7% - чоловіки.

Також у Мінекономіки наголосили, що для вчасного отримання кешбеку важливо активувати картку програми в застосунку "Дія". Для цього потрібно перейти в розділ "Сервіси", обрати "Національний кешбек" і вибрати наявну картку для виплати. Якщо картки ще немає, "Дія" запропонує відкрити її через застосунок одного з банків-партнерів. Перевіряти нарахування коштів можна безпосередньо в застосунку.

Громадяни, які мають картку "Національний кешбек", зможуть використовувати її також для отримання іншої допомоги від держави - "Зимова єПідтримка".

У програмі "Національний кешбек" беруть участь національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж та окремих магазинів.

Кількість виробників, що долучилися до програми, зі старту програми постійно збільшується і наразі становить 1665. Сам кешбек доступний на 360 тис. товарів українського виробництва.

Крім того, до програми вже приєдналися 17 банків: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, ПРАВЕКС БАНК, Кліринговий Дім, Радабанк, Райф і ОТР Bank.

Як повідомлялося, 11 жовтня перша віцепрем'єрка- міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що Мінекономіки завершило бета-тестування програми "Національний кешбек" і вирішило запустити його національну рекламну кампанію.

Максимальний обсяг кешбеку - 3 тис. грн/місяць, кошти можна витратити до 20 числа наступного місяця на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг, задонатити ЗСУ або купити військові облігації.