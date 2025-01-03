Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ІЕД прогнозує зростання реального ВВП близько 3% у 2025 р.

17:29 03.01.2025 |

Економіка

 

Україна продемонструвала помірні темпи зростання економіки за підсумками 2024 року на рівні 3,8%, а зростання реального ВВП у 2025 році становитиме приблизно 3%, свідчать результати річного звіту команди Місячного економічного моніторингу України Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

"Зростанню виробництва металургії та видобутку залізної руди сприяв доступ до Українського морського коридору. Аграрні компанії також продовжували експортувати свою продукцію як морем, так і залізницею. Фактично краща логістика, ніж 2023 року, сприяла зростанню експорту товарів", - пояснили в ІЕД.

Так, згідно з попередніми цифрами, озвученими урядовцями, експорт торік збільшився на 15%, а імпорт - на 8%, але водночас він залишився суттєво вищим за експорт через наслідки війни з РФ.

Зазначається, що розвитку машинобудування та легкої промисловості надалі сприяли оборонні замовлення.

Крім того, стрімке зростання зарплат унаслідок браку робочої сили та подальші соціальні виплати, а також індексація пенсій, які частково фінансувалися за рахунок міжнародної допомоги, сприяли відчутному пожвавленню в торгівлі.

Крім того зазначається, що, незважаючи на вищу інфляцію (11% у листопаді до попереднього року) та знецінення нацвалюти з 38 грн до 42 грн за долар США, НБУ доклав зусиль для продовження курсу на забезпечення макроекономічної стабільності та збільшив міжнародні резерви до понад $43 млрд, наголошується у звіті.

Водночас протягом усього року невизначеність залишалася високою, що дещо обмежувало інвестиції компаній.

Згідно з опитуваннями ІЕІ, основними перешкодами діяльності компаній у 2024-му були "небезпечно працювати", нестача робочої сили та проблеми з доступом до електроенергії.

"Російські обстріли енергетичної інфраструктури створили дефіцит електроенергії, від якого страждав як бізнес, так і населення. Однак це стимулювало розвиток мережі розподіленої генерації - за рік таких об'єктів уже підключено на 835 МВт", - наголошують фахівці інституту.

Щодо прогнозів на 2025 рік, то в ІЕД очікують, що зусилля уряду та міжнародних донорів зі страхування військових ризиків і гарантій будуть більш результативними і що надійде більше інвестиційного фінансування в рамках другого компонента UkraineFacility.

Як повідомлялося, в оновленому макропрогнозі інвестиційна група ICU прогнозує повільніші темпи зростання економіки України 2025 року - 3,4% порівняно з очікуваним показником ВВП 4% за підсумками 2024 року.

Також у листопаді минулого року Нацбанк України поліпшив прогноз зростання на перший квартал 2025-го з 1,8% до 2,3%, на другий - з 2,8% до 3,4%, очікуючи на їхнє прискорення до 4,6% у третьому кварталі та 6,3% - у четвертому, тоді як раніше він оцінював на друге півріччя зростання в 5,1-5,9%. У результаті загалом на цей рік прогноз зростання ВВП поліпшено з 4,1% до 4,3%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0889
  0,0504
 0,12
EUR
 1
 43,3347
  0,0406
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7981  0,07 0,16 42,5046  0,06 0,13
EUR 43,2662  0,22 0,50 44,1015  0,21 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0650  0,05 0,13 42,0900  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес