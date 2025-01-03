Фінансові новини
- |
- 03.01.25
- |
- 20:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
ІЕД прогнозує зростання реального ВВП близько 3% у 2025 р.
17:29 03.01.2025 |
Україна продемонструвала помірні темпи зростання економіки за підсумками 2024 року на рівні 3,8%, а зростання реального ВВП у 2025 році становитиме приблизно 3%, свідчать результати річного звіту команди Місячного економічного моніторингу України Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).
"Зростанню виробництва металургії та видобутку залізної руди сприяв доступ до Українського морського коридору. Аграрні компанії також продовжували експортувати свою продукцію як морем, так і залізницею. Фактично краща логістика, ніж 2023 року, сприяла зростанню експорту товарів", - пояснили в ІЕД.
Так, згідно з попередніми цифрами, озвученими урядовцями, експорт торік збільшився на 15%, а імпорт - на 8%, але водночас він залишився суттєво вищим за експорт через наслідки війни з РФ.
Зазначається, що розвитку машинобудування та легкої промисловості надалі сприяли оборонні замовлення.
Крім того, стрімке зростання зарплат унаслідок браку робочої сили та подальші соціальні виплати, а також індексація пенсій, які частково фінансувалися за рахунок міжнародної допомоги, сприяли відчутному пожвавленню в торгівлі.
Крім того зазначається, що, незважаючи на вищу інфляцію (11% у листопаді до попереднього року) та знецінення нацвалюти з 38 грн до 42 грн за долар США, НБУ доклав зусиль для продовження курсу на забезпечення макроекономічної стабільності та збільшив міжнародні резерви до понад $43 млрд, наголошується у звіті.
Водночас протягом усього року невизначеність залишалася високою, що дещо обмежувало інвестиції компаній.
Згідно з опитуваннями ІЕІ, основними перешкодами діяльності компаній у 2024-му були "небезпечно працювати", нестача робочої сили та проблеми з доступом до електроенергії.
"Російські обстріли енергетичної інфраструктури створили дефіцит електроенергії, від якого страждав як бізнес, так і населення. Однак це стимулювало розвиток мережі розподіленої генерації - за рік таких об'єктів уже підключено на 835 МВт", - наголошують фахівці інституту.
Щодо прогнозів на 2025 рік, то в ІЕД очікують, що зусилля уряду та міжнародних донорів зі страхування військових ризиків і гарантій будуть більш результативними і що надійде більше інвестиційного фінансування в рамках другого компонента UkraineFacility.
Як повідомлялося, в оновленому макропрогнозі інвестиційна група ICU прогнозує повільніші темпи зростання економіки України 2025 року - 3,4% порівняно з очікуваним показником ВВП 4% за підсумками 2024 року.
Також у листопаді минулого року Нацбанк України поліпшив прогноз зростання на перший квартал 2025-го з 1,8% до 2,3%, на другий - з 2,8% до 3,4%, очікуючи на їхнє прискорення до 4,6% у третьому кварталі та 6,3% - у четвертому, тоді як раніше він оцінював на друге півріччя зростання в 5,1-5,9%. У результаті загалом на цей рік прогноз зростання ВВП поліпшено з 4,1% до 4,3%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні планують виготовити 3000 ракет і 30 тисяч дронів
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін обмежив виплату спецпенсій понад 23,6 тис. грн на період воєнного стану у 2025 р.
|Підготовку пілотів на F-16 було скорочено: Міноборони розповіло, як цього вдалось досягти
|Україна в МКС: що реалістично очікувати від вступу
|ГТС України працює в режимі відсутності транзиту російського газу, - Міненерго
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд схвалив законопроєкт про основні засади житлової політики
|ІЕД прогнозує зростання реального ВВП близько 3% у 2025 р.
|Зеленський підписав закон про осучаснення Національної системи конфіденційного зв'язку
|В Україні планують виготовити 3000 ракет і 30 тисяч дронів
|Кабмін обмежив виплату спецпенсій понад 23,6 тис. грн на період воєнного стану у 2025 р.
|«Щит для екіпажу». Метінвест розпочав виробництво захисних панцирів для ЗРК Patriot – фото
Бізнес
|Китайська SAIC побудує завод у Єгипті та почне випускати там недорогий седан MG5
|У 2024 році найбагатші люди світу рекордно наростили свої статки
|Frore Systems та Samsung анонсують ноутбук з твердотілим охолодженням AirJet — на 50% краща продуктивність та на 16% більший акумулятор
|48-й рік поспіль Ford F-Series став найбільш популярним пікапом в Америці
|Водень програє? Toyota продала в листопаді лише 134 електромобілі на паливних елементах (FCEV)
|В ЄС офіційно запровадили USB-C як стандарт зарядки для гаджетів
|Український бронеавтомобіль Inguar-3 отримав перші замовлення після успішних тестувань