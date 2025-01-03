ІЕД прогнозує зростання реального ВВП близько 3% у 2025 р.

Україна продемонструвала помірні темпи зростання економіки за підсумками 2024 року на рівні 3,8%, а зростання реального ВВП у 2025 році становитиме приблизно 3%, свідчать результати річного звіту команди Місячного економічного моніторингу України Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

"Зростанню виробництва металургії та видобутку залізної руди сприяв доступ до Українського морського коридору. Аграрні компанії також продовжували експортувати свою продукцію як морем, так і залізницею. Фактично краща логістика, ніж 2023 року, сприяла зростанню експорту товарів", - пояснили в ІЕД.

Так, згідно з попередніми цифрами, озвученими урядовцями, експорт торік збільшився на 15%, а імпорт - на 8%, але водночас він залишився суттєво вищим за експорт через наслідки війни з РФ.

Зазначається, що розвитку машинобудування та легкої промисловості надалі сприяли оборонні замовлення.

Крім того, стрімке зростання зарплат унаслідок браку робочої сили та подальші соціальні виплати, а також індексація пенсій, які частково фінансувалися за рахунок міжнародної допомоги, сприяли відчутному пожвавленню в торгівлі.

Крім того зазначається, що, незважаючи на вищу інфляцію (11% у листопаді до попереднього року) та знецінення нацвалюти з 38 грн до 42 грн за долар США, НБУ доклав зусиль для продовження курсу на забезпечення макроекономічної стабільності та збільшив міжнародні резерви до понад $43 млрд, наголошується у звіті.

Водночас протягом усього року невизначеність залишалася високою, що дещо обмежувало інвестиції компаній.

Згідно з опитуваннями ІЕІ, основними перешкодами діяльності компаній у 2024-му були "небезпечно працювати", нестача робочої сили та проблеми з доступом до електроенергії.

"Російські обстріли енергетичної інфраструктури створили дефіцит електроенергії, від якого страждав як бізнес, так і населення. Однак це стимулювало розвиток мережі розподіленої генерації - за рік таких об'єктів уже підключено на 835 МВт", - наголошують фахівці інституту.

Щодо прогнозів на 2025 рік, то в ІЕД очікують, що зусилля уряду та міжнародних донорів зі страхування військових ризиків і гарантій будуть більш результативними і що надійде більше інвестиційного фінансування в рамках другого компонента UkraineFacility.

Як повідомлялося, в оновленому макропрогнозі інвестиційна група ICU прогнозує повільніші темпи зростання економіки України 2025 року - 3,4% порівняно з очікуваним показником ВВП 4% за підсумками 2024 року.

Також у листопаді минулого року Нацбанк України поліпшив прогноз зростання на перший квартал 2025-го з 1,8% до 2,3%, на другий - з 2,8% до 3,4%, очікуючи на їхнє прискорення до 4,6% у третьому кварталі та 6,3% - у четвертому, тоді як раніше він оцінював на друге півріччя зростання в 5,1-5,9%. У результаті загалом на цей рік прогноз зростання ВВП поліпшено з 4,1% до 4,3%.