Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна залучить мільярд доларів на «данську модель» закупівлі зброї

14:37 03.01.2025 |

Економіка

 

Україна розвиватиме "данську модель", за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії, і на цю програму на 2025 рік очікується залучити понад мільярд доларів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У сфері безпеки також особливу увагу приділимо розвитку системи укриттів за фінською моделлю. Це державно-приватне партнерство, що передбачає велику мережу надійних укриттів. У мирний час ці укриття матимуть різне цільове призначення", - розповів прем'єр.

За його словами, в Україні планують виробити щонайменше 30 тис. далекобійних дронів і приблизно 3 тис. крилатих ракет і ракет-дронів у 2025 році.

"Сьогодні озвучу основні пріоритети уряду і напрями, за якими будемо рухатися вперед у 2025 році. Перш за все, це оборона та безпека нашої країни.

Маємо рекордний бюджет, щоб забезпечити нашу армію та посилити оборонну промисловість. Загалом на оборону і безпеку заклали 2 трильйони 230 млрд грн.", - сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, витрати на озброєння і військову техніку становитимуть щонайменше 739 млрд грн, а плани вітчизняних підприємств ОПК передбачають нарощування наявних виробничих можливостей до 30 млрд дол.

Нагадаємо:

На 1 січня 2025 року Державне казначейство виконало усі подані платіжки за 2024 рік. На казначейському рахунку, при цьому, залишилось більше 100 мільярдів, а на валютних - 163 млрд.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0385
  0,0660
 0,16
EUR
 1
 43,3753
  0,2299
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7981  0,07 0,16 42,5046  0,06 0,13
EUR 43,2662  0,22 0,50 44,1015  0,21 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0650  0,05 0,13 42,0900  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес