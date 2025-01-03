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Україна залучить мільярд доларів на «данську модель» закупівлі зброї
14:37 03.01.2025 |
Україна розвиватиме "данську модель", за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії, і на цю програму на 2025 рік очікується залучити понад мільярд доларів.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"У сфері безпеки також особливу увагу приділимо розвитку системи укриттів за фінською моделлю. Це державно-приватне партнерство, що передбачає велику мережу надійних укриттів. У мирний час ці укриття матимуть різне цільове призначення", - розповів прем'єр.
За його словами, в Україні планують виробити щонайменше 30 тис. далекобійних дронів і приблизно 3 тис. крилатих ракет і ракет-дронів у 2025 році.
"Сьогодні озвучу основні пріоритети уряду і напрями, за якими будемо рухатися вперед у 2025 році. Перш за все, це оборона та безпека нашої країни.
Маємо рекордний бюджет, щоб забезпечити нашу армію та посилити оборонну промисловість. Загалом на оборону і безпеку заклали 2 трильйони 230 млрд грн.", - сказав Шмигаль.
За словами прем'єра, витрати на озброєння і військову техніку становитимуть щонайменше 739 млрд грн, а плани вітчизняних підприємств ОПК передбачають нарощування наявних виробничих можливостей до 30 млрд дол.
Нагадаємо:
На 1 січня 2025 року Державне казначейство виконало усі подані платіжки за 2024 рік. На казначейському рахунку, при цьому, залишилось більше 100 мільярдів, а на валютних - 163 млрд.
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