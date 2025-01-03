Основну держпідтримку у сфері економіки у 2025 р. буде спрямовано на програму «Зроблено в Україні»

Основна державна підтримка у сфері економіки 2025 року буде спрямована на програму "Зроблено в Україні", повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Пріоритет уряду - це адаптивна економіка та підтримка бізнесу. Ключова економічна філософія уряду - це програма "Зроблено в Україні", і основна державна підтримка буде спрямована саме на неї", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр також зазначив, що уряд активно розвиватиме глибинну переробку для збільшення експорту продукції з доданою вартістю, планують запустити нові інструменти для залучення інвестицій та страхування ризиків, спричинених війною.

"Плануємо запуск Єдиної платформи житлово-комунальних послуг. Покращимо контроль якості послуг і створимо ефективний інструмент взаємодії між споживачами, постачальниками та державою", - розповів прем'єр, коментуючи цифровізацію.