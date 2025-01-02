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Детінізація ринку алкоголю у 2024 році принесла бюджету додаткові ₴1,9 мільярда - Гетманцев
13:45 02.01.2025 |
Про це повідомив у Телеграмі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Укрінформ.
«Детінізація ринку лікеро-горілчаної продукції за 2024 рік принесла бюджету додаткові 1,9 млрд грн рік до року», - йдеться в повідомленні.
Зокрема, у листопаді обсяг виторгу з реалізації алкогольної продукції збільшився на 25% до показника січня 2024 року.
За даними Гетманцева, у порівнянні з довоєнним 2021 роком сплата акцизного податку з виробленої в Україні лікеро-горілчаної продукції збільшилася на 1,7 млрд грн, або на 24,4%.
Показник податкової ефективності з ПДВ збільшився на третину з 2021 року - до 6,88% проти 5,16%.
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