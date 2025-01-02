Кабінет міністрів затвердив місця для 17 нових пунктів пропуску

Україна планує до кінця 2030 року побудувати 17 нових пунктів пропуску на кордоні із західними сусідами: Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою. Про це повідомляється в стратегії розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури, яку уряд затвердив наприкінці грудня 2024 року.

Станом на 2024 рік Україна має 41 пункт пропуску для автомобільного сполучення та 16 - для залізничного (не рахуючи пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю, які не працюють).

Стратегія передбачає значне збільшення цієї кількості. Для кількох нових пунктів пропуску ще потрібно укласти міждержавні угоди.



