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Кабінет міністрів затвердив місця для 17 нових пунктів пропуску

12:33 02.01.2025 |

Економіка

 

Україна планує до кінця 2030 року побудувати 17 нових пунктів пропуску на кордоні із західними сусідами: Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою. Про це повідомляється в стратегії розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури, яку уряд затвердив наприкінці грудня 2024 року.

Станом на 2024 рік Україна має 41 пункт пропуску для автомобільного сполучення та 16 - для залізничного (не рахуючи пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю, які не працюють).

Стратегія передбачає значне збільшення цієї кількості. Для кількох нових пунктів пропуску ще потрібно укласти міждержавні угоди.


Країна-сусідПункт пропускуРозташування
ПольщаВаряжпівніч Львівської області, неподалік від Угринова
СловаччинаЗабрідьпівніч Закарпатської області, неподалік від Малого Березного
Соломоновона захід від Чопа
Паладь-Комарівціміж Ужгородом і Чопом
УгорщинаВелика Паладьпівдень Ужгородської області
ДийдаЗакарпатська область, неподалік від Берегового
РумуніяБіла КриницяЧернівецька область
Біла Церквапоруч з Солотвином, потрібен міст через Тису
ХижаЗакарпатська область
РуськаЧернівецька область
ШепітЧернівецька область
ЯблуницяЗакарпатська область, поруч із Тячевом
МолдоваБронницяВінницька область, південніше Могилева-Подільського
Вашківцізахід Чернівецької області
Виноградівкапівдень Одеської області
Кельменцізахід Чернівецької області
ЯмпільВінницька область, після будівництва нового мосту
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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