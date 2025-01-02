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Кабінет міністрів затвердив місця для 17 нових пунктів пропуску
12:33 02.01.2025 |
Україна планує до кінця 2030 року побудувати 17 нових пунктів пропуску на кордоні із західними сусідами: Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою. Про це повідомляється в стратегії розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури, яку уряд затвердив наприкінці грудня 2024 року.
Станом на 2024 рік Україна має 41 пункт пропуску для автомобільного сполучення та 16 - для залізничного (не рахуючи пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю, які не працюють).
Стратегія передбачає значне збільшення цієї кількості. Для кількох нових пунктів пропуску ще потрібно укласти міждержавні угоди.
|Країна-сусід
|Пункт пропуску
|Розташування
|Польща
|Варяж
|північ Львівської області, неподалік від Угринова
|Словаччина
|Забрідь
|північ Закарпатської області, неподалік від Малого Березного
|Соломоново
|на захід від Чопа
|Паладь-Комарівці
|між Ужгородом і Чопом
|Угорщина
|Велика Паладь
|південь Ужгородської області
|Дийда
|Закарпатська область, неподалік від Берегового
|Румунія
|Біла Криниця
|Чернівецька область
|Біла Церква
|поруч з Солотвином, потрібен міст через Тису
|Хижа
|Закарпатська область
|Руська
|Чернівецька область
|Шепіт
|Чернівецька область
|Яблуниця
|Закарпатська область, поруч із Тячевом
|Молдова
|Бронниця
|Вінницька область, південніше Могилева-Подільського
|Вашківці
|захід Чернівецької області
|Виноградівка
|південь Одеської області
|Кельменці
|захід Чернівецької області
|Ямпіль
|Вінницька область, після будівництва нового мосту
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