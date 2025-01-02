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Обсяг тіньового ринку тютюну становить 12,6% - Гетманцев
12:22 02.01.2025 |
Протягом 2024 року в Україні вдалося зменшити обсяг тіньового ринку тютюну до 12,6% з 25,7%.
Про це повідомив у Телеграмі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Укрінформ.
«Завдяки спільній роботі з правоохоронними органами та податкової вдалось зменшити обсяг тіньового ринку тютюну з 25,7% до 12,6%», - йдеться в повідомленні.
Так, у червні-грудні 2024 року імпортери та виробники тютюнової продукції сплатили до бюджету на 16,1 млрд грн акцизного податку більше (+33,7%), ніж за аналогічний період 2023 року.
За підсумками червня-жовтня виробники виготовили на 2 млрд шт. більше цигарок, ніж за аналогічний період 2023 року.
Крім того, результатом відпрацювання ринку рідин стало збільшення у 30 разів обсягу замовленої марки у ІІІ кварталі до І кварталу 2024 року.
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