Обсяг тіньового ринку тютюну становить 12,6% - Гетманцев

Протягом 2024 року в Україні вдалося зменшити обсяг тіньового ринку тютюну до 12,6% з 25,7%.

Про це повідомив у Телеграмі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Укрінформ.

«Завдяки спільній роботі з правоохоронними органами та податкової вдалось зменшити обсяг тіньового ринку тютюну з 25,7% до 12,6%», - йдеться в повідомленні.

Так, у червні-грудні 2024 року імпортери та виробники тютюнової продукції сплатили до бюджету на 16,1 млрд грн акцизного податку більше (+33,7%), ніж за аналогічний період 2023 року.

За підсумками червня-жовтня виробники виготовили на 2 млрд шт. більше цигарок, ніж за аналогічний період 2023 року.

Крім того, результатом відпрацювання ринку рідин стало збільшення у 30 разів обсягу замовленої марки у ІІІ кварталі до І кварталу 2024 року.