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Середня зарплата держслужбовців зросла до 62 тисяч гривень
10:56 02.01.2025 |
Середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня у листопаді 2024 року зросла до 61,95 тис. грн, порівняно з 57,5 тис. грн у жовтні. Водночас ще в січні середня зарплата чиновників становила 38,6 тис. грн. Середній посадовий оклад становить 22,6 тис. грн.
Про це свідчать дані Мінфіну, отримані від державних органів влади за листопад 2024 року.
Найбільші зарплати отримують в Антимонопольному комітеті України. У середньому її працівники отримують 118,7 тис. грн.
На другому місці - Міністерство юстиції. Там, середня заробітна плата становить 100,5 тис. грн.Трійцю лідерів замикає Центральна виборча комісія, де в середньому платять 97,2 тис. грн.
Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів затвердив нову систему оплати праці для державних службовців на основі кваліфікації посад і грейдів. Із початку року 70% зарплати держслужбовця становлять оклад, і лише 30% - премії.
Також з 1 січня 2024 року уряд вирішив скоротити кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч.
За оцінками Мінфіну, нова система оплати праці та скорочення вакансій дозволить зберегти близько 8 млрд грн бюджетних коштів і спрямувати їх на потреби безпеки й оборони.
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