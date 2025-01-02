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АНАЛІТИКА

Кабмін зобов'язав лісові підприємства направляти 30% прибутку на захист лісів

09:52 02.01.2025 |

Економіка, Україна

 

Державні лісові підприємства з 1 січня 2025 року зобов'язані відраховувати 50% чистого прибутку до державного бюджету за умови спрямування ними 30% із цього прибутку на заходи з охорони та відтворення лісів.

Про це йдеться у матеріалі Укрінформу.

Зокрема, така вимога передбачена у постанові Кабміну №1280 від 08.11. 2024 р. "Про внесення зміни до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями".

Так, державні спеціалізовані господарські, лісогосподарські та лісозахисні підприємства, що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів, повинні відраховувати 50% свого чистого прибутку до державного бюджету.

Крім того, 30% чистого прибутку підприємства мають спрямовуватись на придбання необоротних активів для охорони, захисту, використання та відтворення лісів. Витрачання цих коштів буде перевірятися щорічним державним фінансовим аудитом.

Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2025 року та діє до 31 грудня 2027 року.
 

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