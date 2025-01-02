Держмитслужба торік перерахувала до бюджету понад ₴591 мільярд

До державного бюджету впродовж 2024 року надійшло 591,7 млрд грн митних платежів, що на 132 млрд грн більше, ніж у попередньому році.

Про це у Телеграмі повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Укрінформ.

"За 2024 рік митниця перерахувала до Держбюджету 591, 7 млрд грн, що становить 93,9% від індикативу (такий показник був встановлений на рівні 630,4 млрд грн)", - написав Гетманцев.

За його даними, порівняно з 2023 роком, митні платежі збільшились на 132 млрд грн або на 28,7%.