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АНАЛІТИКА

Держмитслужба торік перерахувала до бюджету понад ₴591 мільярд

23:35 01.01.2025 |

Економіка

 

До державного бюджету впродовж 2024 року надійшло 591,7 млрд грн митних платежів, що на 132 млрд грн більше, ніж у попередньому році.

Про це у Телеграмі повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Укрінформ.

"За 2024 рік митниця перерахувала до Держбюджету 591, 7 млрд грн, що становить 93,9% від індикативу (такий показник був встановлений на рівні 630,4 млрд грн)", - написав Гетманцев.

За його даними, порівняно з 2023 роком, митні платежі збільшились на 132 млрд грн або на 28,7%.
 

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