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Відсьогодні підприємці у малих населених пунктах повинні мати платіжні термінали

17:28 01.01.2025 |

Економіка

 

Із 1 січня 2025 року торговці, які здійснюють свою діяльність в населених пунктах з населенням менше 5 тисяч осіб, зобов'язані забезпечити можливість безготівкових розрахунків.

Зокрема, така можливість розповсюджується на продані торговцями товари або надані послуги, включаючи їх дистанційну реалізацію, передає Укрінформ.

Обов'язкове приймання безготівкових платежів в Україні передбачено набуттям чинності п.п.3 п.1 постанови КМУ №894 від 29.07.2022 року "Про встановлення строків, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків за продані ними товари (надані послуги)".

Водночас вимога не поширюється на фізичних осіб-підприємців, платників єдиного податку першої групи та тих, хто здійснює виїзну торгівлю або продаж власноруч вирощеної продукції. Вони повинні будуть забезпечити розрахунок POS-терміналами (платіжний термінал) з 1 січня 2026 року.

Водночас торговці, які працюють на територіях громад у районі проведення воєнних дій та які перебувають у тимчасовій окупації, мають право тимчасово не використовувати платіжні термінали.

Як повідомлялося, Державна податкова служба запланувала провести у 2025 році 4,7 тис. перевірок компаній та ФОПів. Найбільше податківці звертатимуть увагу на компанії з Києва, Одещини та Дніпропетровщини.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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