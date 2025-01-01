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Відсьогодні підприємці у малих населених пунктах повинні мати платіжні термінали
17:28 01.01.2025 |
Із 1 січня 2025 року торговці, які здійснюють свою діяльність в населених пунктах з населенням менше 5 тисяч осіб, зобов'язані забезпечити можливість безготівкових розрахунків.
Зокрема, така можливість розповсюджується на продані торговцями товари або надані послуги, включаючи їх дистанційну реалізацію, передає Укрінформ.
Обов'язкове приймання безготівкових платежів в Україні передбачено набуттям чинності п.п.3 п.1 постанови КМУ №894 від 29.07.2022 року "Про встановлення строків, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків за продані ними товари (надані послуги)".
Водночас вимога не поширюється на фізичних осіб-підприємців, платників єдиного податку першої групи та тих, хто здійснює виїзну торгівлю або продаж власноруч вирощеної продукції. Вони повинні будуть забезпечити розрахунок POS-терміналами (платіжний термінал) з 1 січня 2026 року.
Водночас торговці, які працюють на територіях громад у районі проведення воєнних дій та які перебувають у тимчасовій окупації, мають право тимчасово не використовувати платіжні термінали.
Як повідомлялося, Державна податкова служба запланувала провести у 2025 році 4,7 тис. перевірок компаній та ФОПів. Найбільше податківці звертатимуть увагу на компанії з Києва, Одещини та Дніпропетровщини.
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