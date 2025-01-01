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АНАЛІТИКА

В Україні з 1 січня змінились умови для виходу на пенсію у 60 років

17:01 01.01.2025 |

Економіка, Україна

 

Пенсія за віком в Україні призначається за наявності у громадян необхідного страхового стажу після досягнення віку 60, або 63, або 65 років. У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібен стаж 32 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з законом, право на призначення пенсії за віком мають ті, кому у 2025 році виповнилось:

60 років - за наявності не менше 32 років страхового стажу,
63 роки - за наявності не менше 22 років страхового стажу,
65 років - за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Пенсія за віком призначається за зверненням особи з дня, наступного за днем досягнення нею пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку.

Якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем чи застрахованою особою було подано для оцифрування трудову книжку, інші документи про стаж) пенсія за віком після досягнення 60 років за наявності необхідного страхового стажу призначається автоматично (без звернення особи).

За умовами пенсійної реформи, страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію, поступово збільшується. З 2028 року це буде 35 років.

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2024 року в Україні було 10,3 млн пенсіонерів, з яких 72,9% - пенсіонери за віком. Решта отримували пенсію з інвалідності разі втрати годувальника, за вислугу років та соціальні пенсії.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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