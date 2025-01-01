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АНАЛІТИКА

Попит на нові легкові авто в Україні у 2024 р. зріс на 14% - «Укравтопром»

16:05 01.01.2025 |

Економіка

 

Первинні реєстрації нових легкових автомобілів в Україні у 2024 році зросли на 14% до 2023 року - до 69,6 тис. од., повідомив "Укравтопром" у телеграм-каналі.

Бестселером року став компактний кросовер Renault Duster - 6,826 тис. автомобілів цієї моделі поповнили вітчизняний автопарк.

Лідером продажу минулого року стала Toyota - 10,731 тис. од., друге місце у Renault - 7,266 тис. од., третьою стала Skoda - 5,033 тис. од., четвертим Volkswagen - 4,899 тис. од., п'ятим BMW - 4,833 тис. од.

До першої десятки зареєстрованих за рік нових легковиків увійшли також Nissan - 2,777 тис. од., Hyundai - 2,618 тис. од., Peugeot - 2,474 тис. од., Suzuki - 2,301 тис. од. і Mazda - 2,256 тис. од.

Згідно з повідомленням, зокрема в грудні українці придбали понад 5,5 тис. нових легкових автомобілів - на 6% менше, ніж у грудні-2023, але на 5,7% більше, ніж у листопаді-2024.

Лідерство на ринку в грудні втримала японська Toyota - 810 од., друге місце у Skoda - 628 од., третє у Renault - 526 од. Також до п'ятірки лідерів увійшли VW (435 од.) і Peugeot (380 од.).

Водночас, за даними інформаційно-аналітичної групи Auto-Consulting, торік в Україні продано 71,3 тис. нових легкових авто - на 9,8% більше, ніж 2023 року і майже дорівнює результату 2018 року.

"У грудні трохи недобрали, хоча ринок починав дуже бадьоро і йшов на кращий результат, але втрата реєстрів трохи зіпсувала фінальний акорд", - написав у фейсбуці директор групи Олег Омельницький.

Як повідомлялося, 2023 року первинні реєстрації нових легкових автомобілів в Україні, за даними "Укравтопрому", зросли на 60,6% порівняно з 2022 роком - майже до 61 тис. од., AUTO-Consulting зафіксував зростання продажу на 62,4%, більш ніж до 65 тис. од.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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