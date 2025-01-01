Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Податківці запланували 4,7 тисячі перевірок бізнесу. Найбільше – у Києві

15:30 01.01.2025 |

Економіка

 

Державна податкова служба запланувала провести у 2025 році 4,7 тис. перевірок компаній та ФОПів. Найбільше податківці звертатимуть увагу на компанії з Києва, Одещини та Дніпропетровщини.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що із загальної цифри близько 3,7 тис. перевірок припаде на компанії, решта - на ФОПів. Також перевірятимуть фінансові установи та нерезидентів. Крім того, ДПС завітає до 266 бізнесів, щодо яких є запитання з ПДФО, військового збору та ЄСВ.

Зазначається, що податківці найбільше звернуть увагу на компанії з Києва - 18% від загальної кількості перевірок. На другому місці за перевірками буде Одеська область, а на третьому - Дніпропетровська: 12% та 10% відповідно.

Податківці запланували 4,7 тисячі перевірок бізнесу. Найбільше – у Києві

 

Найбільше перевірок проведуть у компаній зі сфері оптової торгівлі - 20,7%. Ще 15,1% перевірок припаде на сільське господарство й мисливство. Трійку закриває виробництво харчових продуктів - 6,2%.

Податківці запланували 4,7 тисячі перевірок бізнесу. Найбільше – у Києві

 

Вже у січні перевірять 287 підприємств, а в лютому ще 371. Загалом, щомісяця ДПС навідуватиметься до близько 400 бізнесів, а найбільше у жовтні - 423.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0295
  0,0095
 0,02
EUR
 1
 43,6855
  0,2411
 0,55

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8559  0,14 0,33 42,5118  0,01 0,02
EUR 43,4824  0,09 0,20 44,3629  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9600  0,06 0,14 42,0000  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес