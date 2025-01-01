Податківці запланували 4,7 тисячі перевірок бізнесу. Найбільше – у Києві

Державна податкова служба запланувала провести у 2025 році 4,7 тис. перевірок компаній та ФОПів. Найбільше податківці звертатимуть увагу на компанії з Києва, Одещини та Дніпропетровщини.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що із загальної цифри близько 3,7 тис. перевірок припаде на компанії, решта - на ФОПів. Також перевірятимуть фінансові установи та нерезидентів. Крім того, ДПС завітає до 266 бізнесів, щодо яких є запитання з ПДФО, військового збору та ЄСВ.

Зазначається, що податківці найбільше звернуть увагу на компанії з Києва - 18% від загальної кількості перевірок. На другому місці за перевірками буде Одеська область, а на третьому - Дніпропетровська: 12% та 10% відповідно.

Найбільше перевірок проведуть у компаній зі сфері оптової торгівлі - 20,7%. Ще 15,1% перевірок припаде на сільське господарство й мисливство. Трійку закриває виробництво харчових продуктів - 6,2%.

Вже у січні перевірять 287 підприємств, а в лютому ще 371. Загалом, щомісяця ДПС навідуватиметься до близько 400 бізнесів, а найбільше у жовтні - 423.