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Податківці запланували 4,7 тисячі перевірок бізнесу. Найбільше – у Києві
15:30 01.01.2025 |
Державна податкова служба запланувала провести у 2025 році 4,7 тис. перевірок компаній та ФОПів. Найбільше податківці звертатимуть увагу на компанії з Києва, Одещини та Дніпропетровщини.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".
Зазначається, що із загальної цифри близько 3,7 тис. перевірок припаде на компанії, решта - на ФОПів. Також перевірятимуть фінансові установи та нерезидентів. Крім того, ДПС завітає до 266 бізнесів, щодо яких є запитання з ПДФО, військового збору та ЄСВ.
Зазначається, що податківці найбільше звернуть увагу на компанії з Києва - 18% від загальної кількості перевірок. На другому місці за перевірками буде Одеська область, а на третьому - Дніпропетровська: 12% та 10% відповідно.
Найбільше перевірок проведуть у компаній зі сфері оптової торгівлі - 20,7%. Ще 15,1% перевірок припаде на сільське господарство й мисливство. Трійку закриває виробництво харчових продуктів - 6,2%.
Вже у січні перевірять 287 підприємств, а в лютому ще 371. Загалом, щомісяця ДПС навідуватиметься до близько 400 бізнесів, а найбільше у жовтні - 423.
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