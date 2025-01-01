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єРобота: за два роки програми на розвиток бізнесу виділили грантів на 11 мільярдів
15:01 01.01.2025 |
З моменту запуску урядового проєкту єРобота у липні 2022 року держава інвестувала понад 11 млрд грн у розвиток малого й середнього підприємництва через грантові програми.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки України.
"Майже 24 000 підприємців отримали грантову підтримку на розвиток свого бізнесу за програмами єРобота, які ми запустили два з половиною роки тому. Загалом в підприємництво через гранти держава вже інвестувала понад 11 млрд грн", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.
За її словами, учасники програми вже повернули до бюджету майже 7 млрд грн у вигляді податків та зборів, що становить 60% від загальної суми інвестованих державою коштів. Крім того, завдяки програмі було створено понад 60 тисяч робочих місць.
Так, від початку проєкту за програмою "Власна справа" видано 21 564 мікрогранти на 5,1 млрд грн, на розвиток переробних підприємств - 878 грантів на 4,4 млрд грн, на садівництво та розвиток тепличного господарства - 249 грантів на 1,2 млрд грн, а ветеранам та членам їхніх родин - 1 123 гранти на 525 млн грн.
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