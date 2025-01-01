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АНАЛІТИКА

На порталі Пенсійного фонду запустили сервіс пошуку пенсійного посвідчення

14:49 01.01.2025 |

Економіка

 

На вебпорталі Пенсійного фонду з'явився новий сервіс - пошук пенсійного посвідчення. Послуга має спростити перевірку дійсності документа.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

"Іноді виникають обставини, за яких організація чи відомство має перевірити дійсність пенсійного посвідчення особи (наприклад, під час перетину людиною кордону). Для перевірки документа до Пенсійного фонду надсилався відповідний запит, така процедура займала певний час. Тепер це можна зробити в кілька кліків", - йдеться у повідомленні.

Тепер у результаті запиту посадова особа може за номером пенсійного посвідчення швидко перевірити його статус (діюче воно чи ні) та дату його видачі.

Щоб скористатися новим сервісом, на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду необхідно обрати опцію "Пошук пенсійного посвідчення".

У вікні, що відкриється, потрібно заповнити два поля: обрати із випадаючого списку тип пенсійного посвідчення (паперове, електронне чи Е-пенсійне посвідчення) та ввести його номер.

Як повідомлялося, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розраховує на ухвалення Верховною Радою законопроєкту про накопичувальну пенсійну систему в 2025 році.

На початку грудня цього року Міністерство соціальної політики розробило новий законопроєкт про пенсійну реформу, яким пропонується змінити механізм розрахунку виплат на солідарному рівні пенсійної систем.

Згідно із законопроєктом, пенсійна виплата складатиметься з базової пенсії та страхової складової.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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