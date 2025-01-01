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АНАЛІТИКА

Україна у 2024 р. поставила другий історичний рекорд - $24,5 млрд валютної виручки від експорту агропродукції

14:40 01.01.2025 |

Економіка

 

Український агросектор у 2024 році поставив другий історичний рекорд - $24,5 млрд валютної виручки від експорту агропродукції, повідомив міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль в інтерв'ю Українському радіо.

"Якщо підсумувати 24-й рік, він приніс нам другий результат за валютною виручкою від експорту. Ми поставили другий історичний рекорд - у країну надійшло $24,5 млрд від експорту продукції агросектору. Це хороший показник", - сказав він.

Міністр нагадав, що найкращим роком за валютною виручкою від агроекспорту був 2021 рік, коли завдяки високому врожаю агросектор заробив $27,7 млрд.

Коваль звернув увагу, що порівняно з 2023 роком валютна виручка агросектору від експорту зросла більш ніж на $2 млрд.

"Думаю, для всього аграрного сектору 2024 рік був роком стійкості. Українські аграрії витримали, вистояли і проявили себе з найкращого боку. Те, що ми, незважаючи на заміновані землі, воєнні дії, зібрали непоганий урожай, 75 млн тонн - зернові та олійні культури - це гарний результат, враховуючи, що рік був посушливий, і ми змушені були констатувати втрату врожайності. Але загалом Україна не лише встояла, а й наростила свою аграрну міць", - резюмував міністр агрополітики.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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