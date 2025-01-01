Військовий збір для ФОПів запроваджується з 1 січня

Із 1 січня 2025 року в Україні запроваджується військовий збір для ФОПів.

Відповідні зміни передбачає закон №4113-IX про скасування оподаткування "заднім числом" після ухвалення закону про історичне підвищення податків.

"Ресурсний закон" Верховна Рада ухвалила у жовтні. Проте президент Володимир Зеленський півтора місяці його не підписував і зробив це лише 28 листопада. Відтак, закон про підвищення податків набув чинності лише з 1 грудня. При цьому Верховна Рада відклала запровадження військового збору для ФОПів до 1 січня.

Як пояснює Судово-юридична газета, з 1 січня для ФОПів першої, другої та четвертої груп cтавка військового збору становить 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на початок 2025 року (8000 грн). Відповідно, військовий збір буде розраховуватися на основі цієї суми, тобто становитиме 800 грн на місяць.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи та ФОПи) почнуть сплачувати військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року.

Окрім того, не сплачуватимуть військовий збір "заднім числом" фізичні особи. Задекларований фізичними особами загальний річний дохід за 2024 рік оподатковуватиметься військовим збором за ставкою 1,5% (крім доходу від операцій з майном, доходу у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна, які оподатковуються за ставкою 5% з 1 грудня 2024 року). Також інші доходи фізичних осіб (дохід від зарплати, оренди, виграшу, депозиту тощо) оподатковуються військовим збором у розмірі 5% з 1 грудня 2024 року.

Ставка військового збору збільшиться до 5% для доходів, що вказуються в річній декларації, починаючи з 1 січня 2025 року.

Водночас ОВДП, зокрема військові облігації, для фізичних осіб продовжують не оподатковуватися ні ПДФО, ні військовим збором. Соціальні виплати, пенсії, стипендії та інші доходи, що не підпадають під оподаткування ПДФО, також не оподатковуються військовим збором.

Ставка військового збору для військовослужбовців та працівників силових структур, визначених у законі, залишається на рівні 1,5%.

Як повідомлялося, 19 грудня "Опендатабот" повідомляв, що з початку 2024 року в Україні припинили свою діяльність 254 288 фізосіб-підприємців. Після підписання президентом закону про підвищення податків закрилися 22,5 тис. ФОПів.

Водночас голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев спростував масове закриття бізнесів після підписання закону про підвищення податків. За його даними, за останні два місяці кількість новостворених ФОПів збільшилась на 7 тисяч у порівнянні з припиненими або становила 47,7 тис платників проти 40,7 тис. припинених ФОПів.

Пізніше "Опендатабот" провів велике опитування щодо планів малого та середнього бізнесу. 27% опитаних фізосіб-підприємців заявили, що планують закриття найближчим часом.