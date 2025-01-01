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Перевалка українських портів сягнула понад 91 мільйон тонн - Шмигаль
23:11 31.12.2024 |
Логістичні можливості України розширюються: перевалка українських портів сягнула понад 91 мільйон тонн, пропускна можливість західного кордону збільшена.
Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду.
"Наші логістичні можливості розширилися. Перевалка українських портів склала понад 91 млн т - як за рахунок портів Великої Одеси, так і за рахунок дунайського портового кластеру", - сказав прем'єр.
Шмигаль також відзначив збільшення пропускної спроможності західного кордону: "Відкрили новий пункт пропуску на кордоні з Польщею, здійснили «швидку» реконструкцію ще 18-ти пунктів пропуску".
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