Перевалка українських портів сягнула понад 91 мільйон тонн - Шмигаль

Логістичні можливості України розширюються: перевалка українських портів сягнула понад 91 мільйон тонн, пропускна можливість західного кордону збільшена.

Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду.

"Наші логістичні можливості розширилися. Перевалка українських портів склала понад 91 млн т - як за рахунок портів Великої Одеси, так і за рахунок дунайського портового кластеру", - сказав прем'єр.

Шмигаль також відзначив збільшення пропускної спроможності західного кордону: "Відкрили новий пункт пропуску на кордоні з Польщею, здійснили «швидку» реконструкцію ще 18-ти пунктів пропуску".