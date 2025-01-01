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АНАЛІТИКА

Експорт ІТ-послуг з України продовжує падати

18:10 31.12.2024 |

Економіка

 

Обсяг експорту ІТ-послуг з України в листопаді цього року склав $520 млн.

Це на $12 млн менше ніж минулого місяця ($532 млн) і на $44 млн менше, ніж у листопаді 2023 року ($564 млн), повідомляє галузеве видання ain.ua із посиланням на дані Національного банку України.

Зокрема, експорт українських ІТ-послуг до США у листопаді становив $184 млн ($233 млн у листопаді 2023 року).

Сукупний експорт української ІТ-індустрії за 11 місяців 2024 року зменшився до $5,8 млрд, за аналогічний період минулого року цей показник рік становив $6,1 млрд.

Найвищий місячний обсяг експорту цього року зафіксували у березні - $565 млн, тоді як найнижчий був у серпні - $507 млн.

Як повідомлялося, падіння обсягів експорту українських IT-послуг розпочалося у 2023 році. За попередніми прогнозами, у 2024 році він впаде ще на 4-6%, йдеться у дослідженні IT Research Ukraine 2024 Львівського ІТ Кластеру.

При цьому ІТ-сектор - найбільший експортер послуг в Україні: від загального обсягу послуг комп'ютерні послуги складають 38%. Окрім того, галузь посідає друге місце в загальній структурі українського експорту, після експорту продовольчих товарів.

Наразі в Україні понад 2 100 активних верифікованих ІТ-компаній. Вони продовжують відкривати нові офіси, однак здебільшого за кордоном. Загалом в українських ІТ-компаніях працює 302 тис. спеціалістів, але безпосередньо в Україні досі живуть лише 238 тис. фахівців.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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